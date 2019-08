Se estanca economía

El nulo avance del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año, es una muestra de la falta de confianza de los inversionistas por dejar su capital en el país y de programas que incentiven la creación de empresas para la generación de empleos, según explican expertos.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, comentó que el crecimiento de 0.0% presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un tema que tiene que ver con la baja productividad que se registra en la zona sur del país.

“No hay nada qué celebrar, sea el 0.1 o el 0%, es lo mismo, sobre todo cuando el crecimiento de la población alcanza el 2% y eso debería generar un aumento en el gasto y no está ocurriendo”, comentó.

Ante la desaceleración económica, Coparmex Juárez hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín.

“Que se ponga a trabajar, no ha hecho nada, no se conocen programas que la Secretaría de Economía haya encabezado, se han detenido las gestiones de oficina, atenciones que antes eran por personal, los correos no se atienden, se está deshumanizando el servicio”, dijo.

Asimismo, afirmó que no se han concebido programas para incentivar la creación de empresas que ayuden al crecimiento económico del país.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en esta ciudad, comentó que el indicador presentado por Inegi era de esperarse, debido a la economía débil que se ha presentado en los últimos meses.

Consideró que el anuncio realizado por la SE semanas atrás para adelantar recursos del gasto público podría ayudar a que el segundo semestre del año repunte en alguna medida en los indicadores.

Sandoval Murillo expresó que existe una falta de confianza que está provocando que los empresarios detengan sus inversiones debido a elevadas tasas de interés para sus créditos, mientras que a nivel de PyMES, dijo que el dinero esta encarecido, aun y con la reducción en las tasas que anunció recientemente el Banco de México (Banxico).

En el tema de las exportaciones, dijo que es un sector que se ha mantenido sólido, sin embargo, su desaceleración ha sido notoria, lo que lleva a un riesgo en cuento al futuro del PIB.

El Inegi reportó que en el segundo trimestre del año la economía mexicana no registró variaciones en términos reales. El organismo señaló que el resultado del período abril-julio fue del 0.0%.

En ese sentido, durante el segundo trimestre del 2019, las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca) aumentaron 1.4%. La construcción y manufacturas cayeron 3.0%, mientras que el comercio y los servicios no registraron variación.

El PIB registró una caída de 0.8% durante el segundo trimestre, en su comparación con el mismo período del 2018.



[email protected]