Se endeudan para pagar aguinaldos

Entre el cuatro y el cinco por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juárez ya tuvieron que solicitar préstamos bancarios para pagar el aguinaldo a sus empleados, dijo Isela Molina, presidenta de este organismo.

Canacintra cuenta actualmente con 180 empresas afiliadas, por lo que entre ocho y 10, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son las que se encuentran en esta situación, especificó.

Esto se debe principalmente a que, debido a que este año incrementó la cantidad de días de vacaciones para los trabajadores, muchos de ellos aprovechan diciembre para tomarlas y los patrones tienen que pagar ambas prestaciones, por lo que algunas Pymes desembolsarán hasta 400 mil pesos, detalló.

“Hay empresas que aprovechan el cierre de diciembre; por ejemplo, un proveedor de maquiladora, porque la maquiladora dice ‘nos vamos desde el 20 y regresamos hasta el 2, 3 de enero’, entonces los proveedores aprovechan esas dos semanas de cierre de su cliente principal para darle a su gente su período de vacaciones que les corresponde, pero entonces imagínate: el pago del aguinaldo, el pago de vacaciones con el incremento que se hizo…”, comentó.

Dijo que incluso en enero, cuando entre en vigor el incremento de un 20 por ciento al salario mínimo, algunas Pymes tendrán que hacer recortes de personal.

“Sobre todo algunas micro que no soportan estos ajustes que hemos tenido en los últimos años y que definitivamente dejan de ser competitivos, y al dejar de ser competitivos empiezan a perder clientes y al momento de perder clientes no hay ventas y si no hay ventas no hay negocio”, comentó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx