Se dispara precio de útiles

Ciudad de México.— Plumas tradicionales, marcadores, plumones permanentes y algunos tipos de cuadernos han triplicado su valor en los últimos tres años, revela un reporte de la consultora NPD México.

Estos artículos tenían un precio promedio de 66 pesos en 2019, previo a la pandemia, pero para 2022 se elevó a 208 pesos.

"Definitivamente vemos un mayor desembolso del consumidor mexicano para artículos escolares y de oficina, con un alza de 34 por ciento en ventas valor en comparación con la prepandemia. En términos de cantidad hay categorías con fines recreativos como crayones, plumones de colores y marcadores, entre otros, que han rebasado por mucho los niveles de la prepandemia", afirmó Israel Krauss, director de Desarrollo de Clientes para la Industria de Artículos Escolares y de Oficina en NPD México.

Agregó que también hay productos básicos como cuadernos, plumas y lápices, que al no haber un regreso presencial completo a las escuelas y oficinas, aún no alcanzan los niveles de ventas de 2019 y por ende su precio no muestra una alta inflación.

Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO), admitió que ante los incrementos en los costos de las materias primas, además de las alzas en transporte y mano de obra, los artículos de papelería en general presentan incrementos que van del 15 al 40 por ciento en comparación con la temporada de regreso a clases de 2019 y de al menos 12 por ciento si se compara con el 2021.

Detalló que las maderas, las celulosas y sus derivados presentan incrementos de hasta 80 por ciento en sus costos, en comparación con 2019; en tanto, las resinas y pigmentos han subido 95 por ciento en el mismo periodo.

"Aun así el aumento esperado de precios en el sector refleja un porcentaje muy inferior en comparación con los aumentos de costos que ha tenido la industria", dijo Céspedes.