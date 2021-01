‘Se debe aprender a vivir con los cambios’

Chihuahua– Los presidentes de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Sergio Mendoza y Edybray Gómez respectivamente, señalaron ayer que el empresariado y la sociedad deben aprender a convivir con los cambios del semáforo epidemiológico, en tanto no se concrete la vacunación del Covid-19 en Chihuahua y el país.

Entrevistados por separado, subrayaron que las empresas deben trabajar con todas las medidas de prevención como si el semáforo estuviera en rojo y, por tanto, también la gente debe cuidarse y acatar todas las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, cuidar la sana distancia y evitar sitios aglomerados, entre otros.

Sergio Mendoza Vidal indicó que el Gobierno federal fue el que instruyó a que Chihuahua cambiara de amarillo a naranja, pero el estatal decidió que se debe permanecer en lo que denomina amarillo-seguro.

Informó que el pasado viernes, las autoridades les compartieron unas gráficas y en ellas se percibe que Ciudad Juárez está bien en términos generales y su curva de incidencia de casos está prácticamente plana, lo cual, no es así en la ciudad capital, donde sí ha subido un poco.

Detalló que la situación de los hospitales está bien, por lo que no hay una situación de emergencia como sucedió en octubre del año pasado, pero sí preocupa un poco el alza reciente de los contagios.

El presidente de Desec indicó que si se toma en cuenta las variantes de Covid-19 de África, que son más contagiosas, y viendo el desastre en el manejo de la pandemia por el Gobierno federal, ocupando el sitio 97 ó 98 en la ocupación de vacunas, está “terrible eso”.

Indicó que “como país falta mucho el cumplimiento de las medidas sanitarias y eso es muy notorio en la Ciudad de México, en donde en el mismo aeropuerto internacional, la mitad no trae cubrebocas, no se ha hecho conciencia en todo el país”.

‘Esto depende de toda la población’

Precisó que en Chihuahua sí se ha logrado premiar las medidas de prevención y por eso se está mejor que en el resto del país.

Sergio Mendoza apuntó que mientras la gente no se vacune, continuarán los vaivenes en el color del semáforo epidemiológico. “Esto depende de toda la población”.

Observó que no es posible mandar a todos a la casa, ya que la gente necesita salir a trabajar y ganarse la vida, eso es una realidad y simplemente se requiere cuidarse con el cubrebocas y con la sana distancia.

Indicó que si la gente se sigue cuidando igual y evitando aglomeraciones Chihuahua podría seguir en amarillo seguro.

“Lo que urge son las vacunas, pero no tenemos información, ya ve que el Gobierno federal no se comunica, y aunque lo hiciera, no les cree uno”, señaló el empresario.

Enfatizó que es necesario insistir a la gente que siga haciendo lo que ha hecho bien de noviembre a la fecha para evitar retrocesos drásticos en el semáforo, ya que el tener un color amarillo-seguro, no quiere decir sálganse a la calle, hagan fiestas, etcétera: “hay que cuidarnos como si estuviéramos en rojo”.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Edybray Gómez Gallegos, dijo que el ajuste al semáforo epidemiológico de naranja a amarillo-seguro debe alertar a seguir reforzando las medidas de seguridad e higiene entre los chihuahuenses.