Se calienta planeta en 2023 y despega la energía limpia

Nueva York, EU.- Si leyó los titulares del último año sobre incendios forestales en Canadá y Maui, huracanes en México, y la ONU diciéndonos que nos hemos desviado mucho de la senda para alcanzar objetivos climáticos, podría suponer que el planeta no tiene remedio.

Desde mi perspectiva privilegiada, es todo lo contrario.

Hay un cambio que se da a través de la economía, que acelera los mercados para soluciones de energía limpia. Gracias a la innovación económica y tecnológica -junto con el esfuerzo para una mayor seguridad energética- estamos viendo un crecimiento exponencial en tecnologías de energía limpia en diversas partes del mundo, impulsado principalmente por los mercados y por decisiones empresariales inteligentes.

Mis colegas y yo en RMI realizamos investigaciones este año que muestran que tecnologías de energía limpia, como la energía solar y las baterías, avanzan por sendas de crecimiento que transformarán al sector eléctrico esta década. La energía solar y la eólica ya son las formas más baratas de energía nueva para 85% del mundo y anticipamos que, de continuar las tendencias, sus costos seguirán cayendo otro 25% a 50% para el 2030.

Las inversiones del mercado repuntan gracias a dichas reducciones en los costos, y las energías renovables fijaron un récord de 358 mil millones de dólares en el primer semestre del 2023. Dos tercios de este total ocurrieron en desarrollo solar, con proyecciones que sugieren que la inversión en energía solar podría rebasar incluso la de la producción petrolera este año.

La energía solar está siendo desarrollada en proyectos a escala de gigawatts capaces de brindar energía para ciudades enteras. China, Egipto, India, México, España y Emiratos Árabes Unidos figuran entre los países que desarrollan recursos a esta escala, con Estados Unidos cerrando la brecha. Granjas eólicas a escala similar han sido desarrolladas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos.

Cuando damos un vistazo a los vehículos de pasajeros, el cambio también es notable: hace apenas dos años, uno de cada 25 autos vendidos a nivel mundial era un vehículo eléctrico. Este año, con base en nuestras proyecciones, será uno de cada cinco. En el 2025, será uno por cada dos autos y en el 2030, tres de cada cuatro. Y por ahí del 2040, habrá una demanda marcadamente reducida a nivel mundial de petróleo para vehículos con motor de combustión interna.

Oportunidad de negocios

La oportunidad de negocios en esta transición es enorme. En el segundo trimestre del año, Tesla reportó un alza de 20% en ingresos netos respecto al año pasado, al tiempo que sus modelos más populares competían en precio con vehículos similares de combustión interna. Camiones repartidores, autobuses y vehículos de tres ruedas se benefician de economías igual de convincentes, y estamos viendo una migración global a los vehículos eléctricos para ahorrar dinero.

El ahorro total a través de todas estas oportunidades de negocios es significativo. Este otoño, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que la transición a la energía limpia costará 12 millones de millones de dólares menos que un escenario de "igual que siempre", el cual proyecta la economía de la oferta y la demanda de energía futuras al tomar en cuenta políticas y regulaciones establecidas y planeadas, pero no planes más ambiciosos necesarios para alcanzar las cero emisiones netas.

Cuando la agencia de energía crea modelos para esos escenarios más ambiciosos, los costos de capital para financiar un cambio a la energía limpia son a veces más altos a corto plazo. Pero los ahorros continuos al evitar el gasto en combustible apoyan totalmente la inversión, incluso en el entorno actual de tasas de interés más altas. En resumen, salvar al planeta es más barato que destruirlo.

En lo que se refiere a expandir oportunidades económicas y empleos, la proliferación de soluciones limpias creará más empleos a medida que pasemos de pagar rentas por recursos sucios a utilizar tecnologías y servicios donde el combustible es gratis. La AIE calcula que, para el 2030, habrá 30 millones de empleos nuevos en la economía global de la energía limpia contra 13 millones perdidos en los combustibles fósiles.

Aunque muchos de esos empleos serán locales, la manufactura global estará duramente disputada en lo que se perfila para ser una carrera hacia la cima. China asumió una ventaja temprana en muchas cadenas de suministro, pero la innovación, la colaboración y las políticas gubernamentales están impulsando avances rápidos por todo el mundo.

La Ley de Reducción de la Inflación en EU es el compromiso más grande hecho por algún gobierno para competir por el liderazgo en la siguiente economía energética. Y aunque su implementación aún está en la etapa inicial, la legislación ya ha generado una repuesta masiva de la iniciativa privada, al reunir más de 300 mil millones de dólares en nuevos compromisos de manufactura.

El Pacto Verde Europeo, el programa Rewiring the Nation de Australia y la Misión de Hidrógeno Verde de India son respuestas de política similares que intentan acelerar el ritmo del cambio y asegurar una parte del botín para sus propias economías.

Una nueva revolución

Hemos visto este tipo de disrupción antes. Durante la Revolución Industrial, hubo una rápida proliferación de vías férreas, transporte en trenes, el telégrafo y barcos de vapor. Recientemente, con la Revolución de la Información, hemos visto que internet, teléfonos inteligentes y redes sociales se afianzarse rápidamente por todo el mundo. Y lo atestiguamos ahora con la energía solar, los vehículos eléctricos, el almacenamiento en baterías, las bombas de calor y el hidrógeno.

El crecimiento exponencial continuo en la energía limpia no es inevitable, requerirá una constante solución de problemas e innovación en tecnología, cadenas de suministro, modelos de negocios y políticas. Pero las transformaciones rápidas no sólo son posibles, sino que están bien documentadas a través de la historia.

En cada caso, ha habido escépticos y rezagados, aquellos que pensaban que viajar en tren no era seguro, que el caballo seguiría dominando o que internet no sobreviviría. No estamos bien preparados como especie para pensar de forma exponencial en lugar de lineal, así que, no resulta sorprendente que esta transición ocurra más rápido de lo que anticipa la mayoría.

No obstante, las expectativas son importantes porque construimos para el futuro que anticipamos. Subestimar la velocidad y el dinamismo de la transición a la energía limpia es una receta para el derroche de tiempo y capital, la competitividad económica perdida y un pesimismo infructuoso.

Edición del artículo original