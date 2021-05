Se alarga crisis por chips

Internet / Desabasto ha afectado a la industria automotriz y de electrodomésticos

El desabasto de componentes industriales afecta ya el cumplimiento de pedidos, los planes de producción y de ventas proyectados por empresas para 2021.

La problemática se ha extendido a varios sectores e incluso se prevé que se mantenga lo que resta del año.

El sector recientemente afectado es el de electrodomésticos, que se viene a sumar al automotriz y a la electrónica, pilares de la industria en Juárez.

Julián Pedroza, miembro de Southwest Maquila, refirió que la escasez de componentes que hay a nivel mundial impacta directamente a las empresas de Ciudad Juárez.

Agregó que hay unos sectores que se han visto más afectados que otros, como es el automotriz, debido a que se le está dando preferencia de abastecimiento de microprocesadores a la industria electrónica, lo que ha llevado a varias armadoras de autos a detener su producción en México, Estados Unidos, y Canadá

“Todo va a requerir chips y microprocesadores; los próximos meses vamos estar observando ajustes en industrias mientras se incrementan las capacidades de producción de procesadores”, dijo.

Sin embargo, la electrónica es otra de las industrias más afectadas.

Pedro Padilla, director de Desarrollo de Negocios de Tatung en Juárez, recordó que la fabricación de televisiones aquí se vio afectada desde 2020 ante la falta de semiconductores, y ahora se agrega la escasez de plásticos.

El representante de la firma taiwanesa en la localidad expuso que derivado de ello los planes de producción de televisiones cayeron.

“Nuestros pronósticos internos de negocio se vieron afectados porque se pensaba ensamblar cierta cantidad de productos, de los cuales se cobraron tantos dólares y una facturación también de tantos dólares, pero ahora no se va a ensamblar esa cantidad de productos, por lo que en esa parte nos hemos visto mermados”, dijo.

“Mi plan de negocios ya no me funcionó porque yo me preparé hasta con personal para cumplir con este pronóstico”, agregó.

De acuerdo con datos de Index Juárez, de las 330 empresas maquiladoras que existen en la localidad, un 32 por ciento es automotriz y un 29 por ciento de electrónicos.

La disponibilidad de chips para la industria automotriz se mejorará en la segunda mitad del año, y el abasto al 100 por ciento se lograría hacia diciembre, estimó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

igonzalez@redaccion.diario.com.mx