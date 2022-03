Se agranda brecha gasolinera Juárez-El Paso

Con un precio de 4.99 dólares el galón de gasolina Regular, creció más la brecha gasolinera entre Juárez y El Paso.

Hasta el pasado martes, la diferencia era de casi siete pesos por litro, más barata en Juárez, pero con el nuevo aumento ahora es de 11 pesos.

El galón de gasolina Regular (equivalente a la Magna) más caro pasó en dos días de 4.29 a 4.99 dólares –en estaciones cercanas al aeropuerto–.

Con un tipo de cambio de 21 pesos, el nuevo precio en El Paso equivale a 27.68 pesos por litro, mientras que aquí el máximo de la Magna está en 16.69 pesos.

Llenar un tanque de 50 litros de gasolina cuesta mil 384 pesos en El Paso, pero de este lado de la frontera sale en 834.50 pesos, es decir, 549.50 pesos menos.

En la vecina ciudad, el galón de gasolina más barato se encuentra en 4.01 dólares, lo que equivale a 22.24 pesos por litro.

En tanto, en Juárez el mínimo reportado por los expendios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ayer fue de 15.84 pesos, 6.4 pesos menos que en El Paso.

En otras partes de Estados Unidos el galón sobrepasa los 6 dólares, como sucede en California.

El alza en el vecino país obedece a la prohibición de importar petróleo de Rusia para detener los ataques a Ucrania.

Los futuros de petróleo WTI cotizaban ayer en 108.95 dólares, aunque el martes se vendieron en más de 110 dólares.

La gasolina que se vende en Juárez se trae de Estados Unidos, sin embargo, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, México no sufrirá aumento al precio de combustibles ya que se “está alcanzando la autosuficiencia”.

“Nosotros producimos petróleo. No todos los países en el mundo producen petróleo (...) y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril, y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente, ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, detrás del alza de precio de la gasolina en Estados Unidos hay otros factores como la demanda del petróleo en ese país, que ya superó en diciembre pasado los niveles previos a la pandemia.

“Los inventarios domésticos de gasolina bajaron 500 mil barriles la semana pasada (...) mientras que la demanda de gasolina aumentó levemente a 8.7 millones de barriles por día. El incremento de la demanda y la reducción de los suministros totales contribuye con el alza de los precios en las estaciones”, dijo la AAA de Estados Unidos.