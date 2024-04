Se agotaría rápido jineteo de Afores

Monterrey, México.- De aprobarse la iniciativa de reforma en materia de pensiones que actualmente se discute en el Congreso para que el Gobierno se jinetee los saldos de las cuentas de Afores que no han sido reclamados, se corre el riesgo de que en un plazo de 10 a 15 años los recursos apropiados se agoten y que el erario tenga aportar esos fondos, indicó el economista Marco Antonio Pérez Valtier.

En su participación en la conferencia "Propuesta de Pensiones 2024" refirió que la iniciativa plantea un capital semilla por 64 mil millones de pesos, el cual reunirían con "cobros de adeudos".

"Considero muy optimista la proyección gubernamental en el sentido de que estos recursos puedan durar 10 años", apuntó en el evento organizado por la asociación "Zorros", de egresados de la Facultad de Economía de la UANL.

El experto señaló que el Gobierno federal cuenta con el recurso del SAR 92 que podría usar como fondo para la propuesta de reforma.

El SAR 92, es el Sistema de Ahorro para el Retiro que estuvo vigente entre mayo de 1992 y junio de 1997.

"Actualmente, el Gobierno federal tiene registrado un pasivo de 194 mil millones de pesos de recursos que recibió del SAR 92 y que no ha podido asignar a su legítimo dueño porque anteriormente no se tenían controles, no había RFC del trabajador asalariado, eso se empezó a instaurarse a partir del 97.

"Entonces, si el Gobierno debe casi 200 mil millones de pesos de fondos de ahorro, bueno pues que deposite ese dinero de 'capital semilla', no hay manera de que pueda ser de otra manera", dijo.

Agregó que hay temas dentro de la reforma planteada que no aún se han definido, por ejemplo el que exista un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con menos del salario promedio del IMSS, actualmente de 16 mil 777 pesos al mes.

"Te dicen que ahora habrá un fondo complementario para que llegues a 16 mil 777, pero ese dinero está en cuestionamiento si va a existir, porque es un fondo de cuentas por cobrar, no se tiene la certeza".

Pérez Valtier señaló que actualmente el sistema de pensiones es paternalista y le pasa casi la totalidad de la pensión al patrón, lo cual encarece el trabajo y aumenta el costo de la mano de obra.

En el mismo evento, Jorge Meléndez Barrón, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Afore XXI Banorte y ex director de la Facultad de Economía de la UANL, explicó que el Ejecutivo presentó una primera iniciativa de reforma constitucional en el tema de pensiones en febrero y en marzo, mientras que diputados federales de Morena presentaron su propia iniciativa que complementa a la primera.

En esa segunda iniciativa, refirió, se plantea que el fondo de pensiones se alimente también de pensiones no reclamadas en un periodo de 10 años.

Indicó que la propuesta es que las Afores envíen los recursos no reclamados al fondo y algo similar sería también para los recursos que administra el Infonavit.

Por separado, Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que aunque no se dan detalles en la iniciativa, también se plantea que las fuentes que van a alimentar al fondo de pensiones se inviertan para generar rendimientos.

"No hay detalles, pero suponiendo que se apruebe la reforma se podría plantear en una legislación secundaria que establezca cómo funcionaría el fondo", dijo.