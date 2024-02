Se acaba el rezago de cargas

El rezago que se generó hace una semana, luego de que durante tres días el sistema de la Aduana Mexicana presentó fallas, apenas concluyó ayer cuando logró pasar la totalidad de los fletes que habían quedado varados, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en esta ciudad.

Dijo que las cargas pudieron avanzar el fin de semana debido a que la Aduana trabajó el viernes hasta las 12:00 de la madrugada, ya que las filas de camiones que se habían acumulado eran kilométricas, además de que el sábado también se logró avanzar.

Las intermitencias en el sistema generaron desde el martes un rezago de 6 mil fletes entre importaciones y exportaciones.

El miércoles no pudo cruzar ninguna importación a Juárez, por lo que en El Paso se generaron largas filas, hasta que por la tarde la Policía los retiró, el jueves el sistema estuvo intermitente y los cruces fueron lentos y el viernes se normalizó, indicó Sotelo Suárez.

“Yo creo que hoy se regulariza (ayer); si el sistema sigue trabajando, hoy se regulariza el movimiento de mercancías”, mencionó.

Dijo que lo primero que cruzó fueron los camiones que estaban varados y después el resto.

En cuanto a las pérdidas que tuvo este sector, dijo que muchos transportistas, debido a que el miércoles no hicieron cruces, no pudieron cobrar; sin embargo, no se tiene un estimado del total de la afectación.

“Sí hay pérdidas por parte del transporte, la maquiladora yo me imagino que tuvo que volar algunas mercancías”, comentó.

Sergio Colin Chávez, presidente de Index Juárez, dijo que hasta ayer no tenía información por parte de las maquiladoras sobre la afectación económica generada por estas fallas, debido al retraso en la entrega de mercancías.

