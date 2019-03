Se ‘evaporan’ directivos de maquila golondrina

A una semana de la huida de la empresa North American Mailing Services (NAMS), aún no se podido contactar a los directivos para que responda a los afectados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPs) está buscando a los representantes del corporativo con base en Pensilvania, Estados Unidos.

Desde el jueves de la semana pasada se notificó a los trabajadores que se les darían de descanso viernes y lunes, pero fue hasta el día 11 como se enteraron por medio del servicio de transporte que ya no irían a laborar.

Ismael Dávalos, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,dijo que hasta ayer se habían recibido las denuncias de solamente 70 trabajadores, 20 de ellos representados por el área de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y 50 asesorados por abogados.

Informó que la fecha de la audiencia inicial de las demandas presentadas está estipulada para los días tres, cuatro y cinco de abril del presente año.

En tanto, la resolución final pudiera tardar hasta seis meses, aunque se buscan los mecanismos para agilizar el proceso

El presidente de la JLCA recordó que los afectados tienen 60 días para presentar sus quejas, contados a partir de la fecha que dejaron de laborar.

Mientras tanto, desde la siete de la tarde del lunes se aplicaron medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales del personal con el embargo precautorio e inventario de los bienes y el aseguramiento total de lo que se encontró al interior de la empresa NAMS.

También se enviaron oficios a la Aduana para solicitar el impedimento de salida de bienes de maquiladora y garantizar los derechos de los trabajadores.

Ana Luisa Herrera Laso, titular de la STyPs, reiteró el servicio gratuito que ofrece la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y que el personal debidamente calificado los asesorará y representará en el proceso a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con Cuauhtémoc Estrado, abogado de los afectados, ayer mismo por la tarde se entregarían 530 demandas más de los trabajadores ante la Junta de Conciliación.

Dijo que son 800 afectados, de los cuales, solamente 600 procederán legalmente y el resto desconoce por qué no lo harán.

Turnados en grupos, los empleados hacen guardia desde la tarde del lunes al exterior de la compañía con edificio en el Parque Aerojuárez para impedir que se saquen 23 cajas de tráiler cargadas con equipo.

El abogado añadió que se busca la manera de que la Comisión del Fondo de Ahorro pueda pagarle a los empleados el acumulado de esta prestación que dieron durante el año.

También dijo que se buscan formas de que se les pague a los empelados la semana de fondo que debió depositárseles ayer, con una cuenta que aún se tiene de la empresa.