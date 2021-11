SAT prepara multas para vendedores en redes sociales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso ahora el ojo en los miles de vendedores que ofertan sus productos en las redes sociales, los cuales de acuerdo con reportes y expertos, aumentaron considerablemente ante la pandemia.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el fisco prevé multas para aquellas personas que se dediquen a la venta de productos a través de redes sociales y no estén registradas.

Las multas ascenderían a 10 mil pesos en caso de que no se den de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), debido a que perciben ingresos y por ello deben aportar al erario.

Ernesto Montes Méndez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, expuso que todas las personas que realizan una actividad economía que genere ingresos, se debe registrar ante el SAT y hacer su pago de impuestos.

“No importa si es en la casa, en la calle, en un centro comercial, la obligación es declarar ingreso y el pago de los impuestos correspondientes”, resaltó.

Las ventas a través de Facebook las realizan principalmente mujeres, conocidas popularmente como “nenis”, quienes acuerdan con sus clientes fechas y horarios para entregas, ya sea en centros comerciales, domicilio o puntos medios.

La Miscelánea Fiscal 2022 que se aprobó coloca a estas personas con base en el régimen simplificado de confianza bajo la clasificación de personas físicas, cuyas cuotas se establecerán dependiendo de sus ingresos.

Montes Méndez, dijo que el SAT ha detectado a las personas que utilizan las redes sociales para realizar negocio y que no están registrados.

“Desconozco cuál será el procedimiento para que el SAT los requiera, pero sí ha dicho que se hacen pasar por clientes para tomar tus datos y después poder hacerte la invitación de que te registres”, comentó.

“Hay que recordar que esta administración dijo que no aumentaría los impuestos, pero eso no quiere decir que no va a cobrar”, señaló.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx