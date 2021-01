Sancionan a bancos por manipular bonos de deuda

Raúl Zepeda/Agencia Reforma

Ciudad de México— La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó ayer lunes que impuso multas por un total de 35 millones 075 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA, JPMorgan y a 11 personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental en 2016.

Las siete instituciones financieras fueron multadas con 29.4 millones de pesos de los 680 millones posibles.

Deutsche Bank y Barclays recibieron las dos mayores multas con 8.7 millones de pesos y 6.35 millones de pesos, respectivamente.

En tanto, los 11 traders fueron multados con 5.7 millones de pesos de los 108.5 millones posibles.

En un comunicado se detalló que la multa determinada fue porque estos participantes se coludieron en algunas operaciones del mercado secundario del servicio de intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno mexicano.

“Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo”, dijo la Comisión.

La Comisión acreditó, en el expediente IO-006-2016, que los bancos y traders mencionados establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales), mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

Con estas conductas, destacó la Cofece, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión. Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos.

De acuerdo con el organismo, dado el período en que fueron cometidas dichas conductas, la ley de competencia que aplica es previa a la vigente y establece montos menores de sanción en comparación con la actual LFCE.

También dijo que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado. La capacidad económica del sancionado sirve para fijar, en su caso, el tope máximo.

“Una vez que se ha notificado la resolución a las partes, la Ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece”, agregó.