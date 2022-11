Salida de ingenieros tiene a Twitter al borde del colapso

El explosivo estilo gerencial de Elon Musk en Twitter ha mermado las filas de los ingenieros de software que mantienen en funcionamiento la plataforma, a tal grado que expertos del sector y los programadores que han sido despedidos o han renunciado esta semana creen que Twitter podría irse estropeando y colapsar pronto.

Musk puso fin a una discusión muy pública con casi dos docenas de programadores fundamentales para la estabilidad de la plataforma al ordenar su despido esta semana. Cientos de ingenieros y otros trabajadores renunciaron después de que Musk les exigiera que se comprometieran a trabajar de forma “extremadamente dura” antes del jueves por la noche o que renunciaran con una indemnización por despido.

Las nuevas salidas significan que la plataforma está perdiendo trabajadores justo cuando se prepara para la Copa del Mundo en Qatar, que se inaugura el domingo. Es uno de los eventos más concurridos de Twitter, cuando oleadas de tuits estresan fuertemente sus sistemas.

“Sí parece que va a reventar Twitter”, comentó Robert Graham, un veterano empresario de la ciberseguridad. “No veo cómo no se apagarán las luces en cualquier momento”, aunque muchas de las recientes salidas de Twitter auguraban una muerte más gradual.

Cientos de empleados señalaron que se marchaban antes de la fecha límite del jueves, y publicaron mensajes de despedida, un emoji de saludo y otros símbolos familiares en el tablón de mensajes interno de la compañía en Slack, según los empleados que aún tienen acceso. Decenas de ellos también han anunciado su partida públicamente en Twitter.

Esta semana, algunos se enfadaron tanto por la imprudencia percibida de Musk que tomaron Twitter para insultarlo. “Bésame el trasero, Elon”, dijo una ingeniera, añadiendo marcas de lápiz de labios. Había sido despedida.

La dirección de Twitter envió un correo electrónico sin firmar después de la fecha límite del jueves diciendo que sus oficinas estarían cerradas y que el acceso con tarjeta de identificación de los empleados estaría deshabilitado hasta el lunes. No se dio ninguna razón, según dos empleados que recibieron el correo electrónico, uno que aceptó la indemnización y otro que sigue en nómina. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Con una falange de programadores de Tesla de confianza a su lado mientras desvalijaba un espacio de trabajo que solía ser agradable, Musk no parecía alarmado.

“Los mejores se quedan, así que no estoy superpreocupado”, tuiteó el también director general de Tesla y SpaceX el jueves por la noche. Pero pronto quedó claro que algunos equipos de programación cruciales habían sido completamente desbaratados.

Como muestra de la escasez de programadores, Musk envió el viernes correos electrónicos a todos los empleados en los que convocaba a “cualquiera que escriba software” a su puesto de mando en la décima planta de Twitter a las 14:00 horas, pidiendo que volaran a San Francisco si no eran locales, dijo el empleado que renunció el jueves pero que seguía recibiendo correos electrónicos de la empresa.

Tras hacerse del control de Twitter hace menos de tres semanas, Musk echó a la mitad de los 7.500 empleados a tiempo completo de la empresa y a un número incalculable de trabajadores independientes responsables de la moderación de contenidos y de otras tareas cruciales. Luego llegó el ultimátum de esta semana.

Tres ingenieros que se marcharon esta semana describieron para The Associated Press por qué esperan que los más de 230 millones de usuarios de Twitter se sientan bastante incómodos ahora que más de dos tercios de los ingenieros de los servicios centrales de Twitter se han ido. Aunque no prevén un colapso a corto plazo, Twitter podría volverse muy áspero en los bordes, especialmente si Musk hace cambios importantes sin muchas pruebas fuera de la plataforma.

Los signos de desgaste eran evidentes antes de la salida masiva del jueves. La gente reportó ver más spam y estafas en sus feeds y en sus mensajes directos. Los ingenieros informaron de tuits caídos. La gente recibió extraños mensajes de error.

Pero nada crítico se ha descompuesto. Aún.

“Hay una quiniela para cuándo ocurrirá eso”, dijo uno de los ingenieros, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a las represalias de Musk que podrían afectar sus carreras y finanzas.

Otro dijo que si Twitter ha estado apagando servidores y “de repente entra un gran volumen, podría empezar a colapsar”.

“El Mundial es el mayor evento para Twitter. Es lo primero que aprendes cuando te incorporas a Twitter”, indicó.