Sacan a Sotelo del fideicomiso… y de tesorería del CCE

El Diario de Juárez / Manuel Sotelo

Ciudad Juárez— Además de ser destituido definitivamente del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Manuel Sotelo también fue reemplazado como tesorero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez.

El cargo que ocupaba en el CCE el presidente de la Asociación de Transportistas pasó ahora a ser de Pedro Chavira, representante de Index Juárez.

Aunque existían rumores sobre la expulsión de Sotelo Suárez del grupo empresarial por las diferencias con Gobierno del Estado, sólo se realizaron dichos cambios, es decir, sólo fue removido de la tesorería.

“Son ciclos, Manuel ya tenía muchos años ahí en la tesorería, lo hizo muy bien y ahora va a traer este tema Index”, manifestó Rogelio González Alcocer, presidente en turno del CCE.

Resaltó que la salida definitiva del representante de los transportistas fue únicamente del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, cambio que también se debe a ciclos.

Sotelo manifestó que aunque ha habido diferencias con el Consejo Coordinador Empresarial, no son al grado de que busquen su expulsión.

“Es muy importante el hecho de que seamos un consejo con nueve sectores diferentes porque lógicamente tenemos necesidades diferentes y por lo tanto hay diferencias entre lo que buscamos”, resaltó.

Indicó que hay diferencias, “pero yo no estoy pensando en salirme, tenemos que vivir en la pluralidad, aprender a respetar las necesidades de cada quien”.

También negó que exista intervención por parte del Gobierno del Estado en las cámaras empresariales para que no surjan críticas como las que él realizó en torno a los puentes que se construyen a lo largo de la avenida De las Torres.

“A mí no me han pedido control ni me han ofrecido nada, pero todos sabemos que todo se enrarece cuando se acercan las situaciones políticopartidistas, pero así ha sido siempre, la situación en el Consejo se pone de colores”, mencionó.

El pasado sábado se dio a conocer la salida de Sotelo Suárez del comité técnico del Fideicomiso de Puentes Internacionales, luego de los múltiples señalamientos que ha hecho al desarrollo de las obras que se realizan en esta ciudad.

El líder de los transportistas dijo que su salida de dicho comité se debió a que se convirtió en un integrante “incómodo”.