Ronda onza de oro los mil 865 dólares

Chihuahua.– El sector minero de Chihuahua inició bien el año y ahora tiene precios que rondan los mil 865 dólares la onza de oro y 23.43 dólares en la plata. Para apuntalar la industria se busca incentivar la exploración en la entidad, informó ayer el presidente del Clúster Minero, Pablo Méndez Alvídrez.

La producción minera en la entidad registrada entre enero y noviembre del 2021 tuvo un valor de 49 mil 385 millones de pesos (mdp), un 11.1 por ciento más respecto al mismo período de 2020, ocupando el tercer lugar nacional, destacó el Centro de Información Económica y Social de la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado.

PUBLICIDAD

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se indicó que Sonora es el estado con mayor valor de la producción minera, ya que en los primeros once meses del año pasado registró 150 mil 999 millones de pesos, seguido de Zacatecas, con 100 mil 467 mdp.

Pablo Méndez señaló que el sector minero de Chihuahua cerró bien el 2021 y empezó bien el presente, luego de haber batallado el 2020 por cuestión de la pandemia.

Indicó que los precios de los principales metales van para arriba, lo que hace más redituable la operación en Chihuahua y todo México.

Explicó que el sector minero quiere seguir contribuyendo al desarrollo económico del estado de Chihuahua y para ello se impulsa con mayor fuerza que exista exploración, y que en un futuro pueda haber mayor producción.

Aclaró que eso es una carrera a largo plazo, que no es sencilla ni a corto tiempo, pero si no se empieza ahora no se tendrá mayor participación productiva.

Se incrementan los precios

Con el objetivo de atraer mayor inversión minera, el Clúster Minero y otras empresas de la entidad participarán en la Convención Minera más grande del continente, promovida desde Toronto, Canadá.

Apuntó que la participación será de manera virtual y se trabajará fuerte para seguir impulsando el sector minero.

Reiteró que, afortunadamente, los precios internacionales de los metales como el oro, plata, plomo, cobre y zinc, se han incrementado, lo que favorece a la producción y, aunque también con ello pagan más impuestos, se tienen mayores márgenes de ganancia.

Pablo Méndez dijo que a finales de diciembre de 2021 se llegó a tener un valor de la onza de oro en mil 900 dólares y luego se cayó bastante, para llegar ahora a los mil 865 dólares.

Quinto lugar nacional en 2021

De acuerdo con el último reporte de producción minera expuesto por Inegi, en noviembre pasado Chihuahua ocupó el quinto lugar nacional en producción de oro, con mil 428 kilos, un 16.7 por ciento menos que en ese mes de 2020.

Fue superado por Sonora, que reportó dos mil 878 kilos de oro; Zacatecas, con 2 mil 117; Guerrero con 2 mil 019, y Durango, con mil 442 kilogramos.

En el caso de la plata, el sector reportó 126 mil 419 kilos, un 8.4% menos que en noviembre de 2020, y se ubicó en segundo lugar nacional, superado sólo por Zacatecas, que tuvo 201 mil 448 kilos, un -5.4 por ciento.