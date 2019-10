Riesgoso ser aval

Ser aval de un mal pagador es una de las principales causas por las que algunas personas están boletinadas en Buró de Crédito.

Según un sondeo realizado por Coru.com y Brad Engagment, las primordiales razones por las que deficitarios no ponen al corriente su historial crediticio son estar en proceso de llegar a un acuerdo para negociar la deuda (32%), no tener trabajo (17.5%), la deuda es por ser aval de otra persona (16%), no es una deuda propia (11%) y porque prestó la tarjeta de crédito a un tercero (10.5%).

A fin de orientar a las personas que quieren deslindarse del compromiso financiero de ser aval, la plataforma de servicios financieros Coru.com aconseja saber todo respecto al tema.

Legalmente un aval es una persona física o moral que asegura que la deuda será saldada, específicamente en el caso de las fianzas o avales solidarios. Eso quiere decir que si la persona o empresa que contrajo la deuda no paga, la institución que dio el préstamo tiene el derecho de exigir al aval que cubra la deuda e incluso puede ejecutar acción legal contra éste.

No todas las deudas requieren necesariamente un aval. Esta figura legal existe para títulos de crédito, lo que incluye a los pagarés y las letras de cambio. En algunos casos se confunde con otras figuras legales diferentes, como la de fiador, que aplica a contratos de arrendamiento.

Cuando alguien quiere dejar de ser aval, lo primero es revisar las condiciones establecidas en el contrato.

Si no especifica una cláusula al respecto, hay que presentar la petición al prestamista, aunque existe el riesgo de que la solicitud sea rechazada. Por lo general se pide una nulidad por abusiva de la cláusula de aval, ya sea alegando que los avales no fueron debidamente informados o que se declaran insolventes ante la entidad financiera.

Para que el aval registrado sea removido de sus obligaciones debe conseguirse un aval sustituto. Esto no es fácil, y primero debe informarse a la institución y a la persona que solicitó el crédito. Si todas las partes aceptan de buena fe, deberán buscar a quien cubra el rol.

En tal caso, el aval original puede proponer a su sucesor y se revisará el historial de pagos del deudor y los antecedentes crediticios del nuevo candidato a ser aval. Si todos los involucrados aceptan, deberán hacer una carta con esta solicitud y firmar un nuevo contrato.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que el aval sea embargado si la deuda no se salda; ésta debe pagarse y el prestamista tiene el derecho de solicitar el dinero de vuelta, ya sea a quien lo recibió o a quien aceptó apoyarlo legalmente. La ley ampara el pago de la deuda e incluso puede llegarse a un embargo en contra del aval, en caso de que éste carezca de recursos para enfrentar sus obligaciones se procede a retener sus bienes.

Por todo lo anterior Coru.com aconseja negarse desde el principio a ser aval si no se tiene la seguridad de cómo es el comportamiento del endeudado.

Si acepta, no hay que perder de vista al deudor y preguntar en todo momento cómo va con sus pagos e intereses incluidos.

Como aval, la persona está en su derecho a pedir un comprobante de cada pago que el avalado haya abonado a la deuda. (Iris González/El Diario)



[email protected]