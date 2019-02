Revisa gobierno protección a productos

El Gobierno federal está revisando recientes decisiones que eliminaron o redujeron protecciones arancelarias para las industrias acerera, textil y del calzado frente países con los que México no tiene acuerdos comerciales, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A fines de enero, el Gobierno decidió no renovar una salvaguarda del 15 por ciento a las importaciones de acero, creada en 2015 para proteger a la industria siderúrgica de las crecientes importaciones asiáticas, especialmente de China.

Asimismo, redujo los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) para las importaciones de productos textiles y de calzado, al no prorrogar la última etapa de desgravación para varias fracciones arancelarias.

"Se está revisando, no hay una postura definitiva", dijo López Obrador en su conferencia matutina cuando se le preguntó si tomará alguna medida protectora o habrá incentivos fiscales para estas industrias tras la no publicación de decretos que encarecían las compras desde países no socios.

"No estamos de acuerdo con lo que se hizo en el periodo neoliberal, que se llevó a cabo una apertura indiscriminada y sin límites y se dejó en estado de indefensión a los productores nacionales.

"Vamos a revisar este caso, siempre pensando en proteger la industria nacional", dijo el Mandatario.

Poco después, la Secretaría de Economía publicó en su cuenta de Twitter que, derivado de reuniones que ha sostenido con las industrias del acero, el textil y del calzado, se están revisando las distintas alternativas para apoyar a la industria nacional, sin descuidar el mercado interno.

"Recibimos con mucho gusto lo que dice el señor López Obrador, ya que abre esperanza a que se puedan nuevamente tener los aranceles en los niveles previos", dijo a medios el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, Alejandro Gómez.



Sugieren a industriales concretar cambios laborales

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, aseguró ante industriales que los cambios que vive México imponen retos y abren oportunidades de mejorar el ámbito laboral, pero sugirió que se concreten de manera concertada.

Al asistir como invitado especial a la reunión mensual del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que el futuro del trabajo es uno de los principales temas para la OIT.

"México vive un momento importante en su historia, pues hay cambios que significan grandes oportunidades que representan retos a la acción concertada y pacífica. Es lo que me llevo de mi visita a México. Los cambios deben ser concertados", expresó.