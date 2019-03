Revelan mitos alrededor de inversiones

Ciudad de México— Las inversiones son una forma de lograr que el dinero crezca, pero muchas personas las rehúyen por los mitos generados a su alrededor, señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En su publicación "Consejos para tu bolsillo", apuntó que entre los mitos más comunes alrededor de las inversiones está el de que "únicamente a las personas con mucho dinero invierten", lo cual es falso.

Al respecto, el organismo destacó que existen varias opciones para invertir con poco dinero, y ejemplo de ello son los Cetesdirecto, en el que se puede iniciar con 100 pesos.

Otro mito es que "solo la gente con grandes conocimientos financieros para invertir", pues si bien las decisiones de inversión no son sencillas, no se trata de un proceso complicado que solo algunos pueden entender.

Para ello, recomendó buscar asesoría especializada, como son las instituciones financieras que la ofrece, siempre fijándose que sean legales.

También es un mito que "al invertir ganarás dinero rápido", ante lo cual aconsejó no crear esta historia, ya que el dinero no crece en un día, pero si puede ser en un tiempo razonable.

Es necesario, agregó, realizar la inversión por un plazo adecuado, y alertó que cuando alguien ofrezca una ganancia muy alta en un plazo pequeño, tal vez se trate de un engaño.

La Condusef comentó que otro mito más es que "solo hay que invertir en instrumentos quedan rendimientos elevados".

Esto no necesariamente tiene que ser así, y recordó que cuando el rendimiento que ofrecen es mucho, seguramente lo será también el nivel de riesgo, incluso se puede perder dinero, por lo cual lo ideal es diversificar las inversiones en productos de alto como de bajo riesgo.

"Invertir te puede traer un beneficio económico relevante, pero debes ser responsable y sensato ahora que conoces las verdades las verdades acerca de estos mitos, toma la mejor decisión para tu bolsillo", subrayó.