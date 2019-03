Revela Google servicio de videojuegos en streaming

Ciudad de México– Después de que en octubre Google comenzó una fase de pruebas en Project Stream, la compañía reveló durante la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC, en inglés) a la plataforma llamada Stadia, en la que usuarios tendrán acceso instantáneo a nuevos videojuegos a través de la Nube.

“Esta nueva generación de videojuegos no es una caja. Con Stadia el centro de datos es tu plataforma, no hay consola que limite las ideas creativas de los desarrolladores y no hay consola que limite a los gamers en dónde jugar”, explicó Phil Harrison, vice presidente de Google.

De acuerdo con Google, el servicio gamer está basado completamente en la base de datos de la compañía, por lo que prácticamente hasta las PCs menos poderosas podrán correr los juegos a través de Stadia, siempre y cuando tengan una conexión a internet rápida y estable.

Computadoras de escritorio, pantallas, smartphones, tabletas y computadoras de escritorio tendrán compatibilidad con Stadia.

En cuanto a los títulos que estarán disponibles en la plataforma, Google no reveló detalles, mas que la incorporación de Doom Eternal al catálogo.

Abrirá estudio propio

No obstante, la compañía asegura que más de 100 estudios cuentan con el kit de desarrollo de Stadia e incluso confirmó que abrirá su propio estudio llamado Stadia Games and Entertainment para crear títulos exclusivos.

En enero de este año terminaron las primeras pruebas públicas del servicio, antes conocido como Project Stream, en el que gamers probaron la plataforma al jugar Assassin's Creed Odyssey.

En cuanto a la calidad de transmisión, Google asegura que después de superar las pruebas con una resolución de 1080p, cuando el servicio comience a funcionar, los juegos correrán en 4K a 60 cuadros por segundo, con HDR y sonido surround.

En el futuro, los contenidos tendrán soporte a 8K con 120 cuadros por segundo.

Aunque se planea que Stadia sea compatible con algunos controles ya existentes, Google creó un nuevo control que se conecta directamente a su centro de datos a través de WiFi para identificar en qué tipo de dispositivos se utilizará y así tener un óptimo funcionamiento.

El control contará con botones específicos para tener acceso a funciones al Asistente de Google, las cuales podrán ser aprovechadas por los desarrolladores para brindar información adicional de los juegos.

Adicionalmente, el control contará con un botón para compartir contenido con internautas, ya que otro de los objetivos de Stadia es conectar tanto a los desarrolladores, los jugadores y a aquellos que disfrutan de ver jugar a los demás.

Tan solo en 2018, más de 50 mil millones de horas de contenido gamer fue visualizado en YouTube.

La plataforma Stadia comenzará a funcionar este año en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Aunque aún no se han detallado precios del servicio, Google prometió más detalles en este verano.