Revela Apple nuevos dispositivos

San Francisco— Apple Inc presentó hoy de forma inesperada un nuevo iPad Air de 10.5 pulgadas y actualizó su línea de iPad Mini, justo antes de un evento del 25 de marzo donde se espera que lance un servicio de televisión y video por suscripción.

Hasta ahora, en los eventos anuales de marzo, Apple ha mostrado actualizaciones de sus líneas de productos, pero este año es probable que el enfoque cambie hacia los servicios, especialmente después de que reportó su primera caída en las ventas de iPhone en enero.

Los nuevos modelos de iPad, equipados con el último chip A12 Bionic de Apple y soporte para Apple Pencil y Smart Keyboard, ya se venden en Apple.com y en la aplicación Apple Store en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países más.

"El anuncio de la nueva línea (de productos) antes del evento de la próxima semana sugiere que quiere centrarse en el contenido más que en el hardware", dijo Tom Forte, analista de DA Davidson.

"Actualizar su línea de gama baja antes del anuncio de contenido de transmisión de video de la próxima semana habla del potencial de Apple en streaming, con una sólida base de hardware instalada de iPhone, iPad y Mac", agregó.

El iPad Air de 10.5 pulgadas se venderá desde 499 dólares para el modelo WiFi de 64GB y desde 629 dólares para el modelo inalámbrico WiFi plus.

El nuevo iPad mini comienza en 399 dólares para el modelo WiFi y en 529 dólares para el modelo WiFi plus celular, dijo el fabricante del iPhone en un comunicado.

"Más ventas de iPad no tendrán gran impacto en el resultado final de la compañía, pero puede ayudar a mostrar a los consumidores e inversionistas que Apple todavía tiene la capacidad de crear dispositivos y productos populares", dijo Clement Thibault, analista senior de Investing.com.