Reúnen a desarrolladores de videojuegos

Emergente y con un futuro próspero para los próximos diez años es como se calificó a la industria de los videojuegos en esta frontera durante el arranque el festival Indies México 2019, que se desarrolla en el Centro Cultural Universitario.

Víctor Talamantes, director de Indies Mx, explicó que Ciudad Juárez cuenta con gran avance en el tema de apoyo a esta industria considerada “naranja” o “emergente”, por lo que auguró un futuro próspero para los próximos años.

“Hay un gran apoyo a eventos de este tipo, la gente comienza a ver a los videojuegos ya no sólo como entretenimiento sino como negocio, se ve un fortalecimiento aquí en el estado y un ejemplo claro es Lienzo (estudio de desarrollo de videojuegos), que dio mucho de qué hablar el año pasado no sólo en Chihuahua y México sino a nivel global con el desarrollo de ‘Mulaka’, un juego inspirado en leyendas rarámuris”, dijo.

Lisbeily Domínguez, directora del Instituto de Innovación y Competitividad (i2C), señaló que en Ciudad Juárez la industria de los videojuegos ha avanzado con pasos pequeños pero seguros, por lo que consideró que es un área con gran potencial de detonar en la economía regional.

“Se puede desarrollar enormemente, es una oportunidad para que los jóvenes vean los videojuegos de una manera redituable; con todas las carreras que se ofrecen en la ciudad se puede detonar la industria, porque ya no nada más es crear por jugar, sino que se puede aplicar a otras áreas como la capacitación o simulación de procesos”, dijo.

Talamantes recomendó a aquellos interesados en emprender en la industria del ‘gaming’ a seguir adelante para poder posicionar esta rama aquí en la región.

“Es difícil vender el producto y cambiar mentalidades, sobre todo en la industria de los videojuegos, pero no hay que quitar el dedo del renglón, se va a sufrir como en cualquier emprendimiento, pero veo un futuro próspero para un lapso de 10 años”, dijo.

El festival Indies Mx 2019 se realiza con el objetivo de impulsar la industria de los videojuegos en la región, vinculando a desarrolladores con nuevas oportunidades de negocio. El evento empezó ayer y culmina hoy en el Centro Cultural Universitario de la UACJ.

Como parte de las actividades se llevarán a cabo conferencias con personalidades como Alonso Rodríguez, de Tecza Technologies; Magio Bustillos y Bart Solo, de New Game Order; Adolfo Aguirre de Hyperbeard; Álan Márquez y Adriano Hernández, de Lienzo; Fraser MacLean, del Tec de Monterrey / Disney; Víctor Talamantes, de Binmatter, entre otros.



