Retroceden exportaciones en febrero

Ciudad de México— El valor de las exportaciones del país presentó un ligero descenso en febrero de este año de 0.05 por ciento, luego de dos meses con avances, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El traspié de las exportaciones mexicanas se debió a la disminución en las ventas al exterior de bienes no petroleros, que mostraron un retroceso mensual de 0.79 por ciento en el segundo mes del año.

Dos de las tres partes de las ventas no petroleras presentaron bajas en febrero; destaca el decremento en las manufacturas de 1.05 por ciento, que contrasta con los incrementos reportados en diciembre y enero pasados.

Dentro de las industrias manufactureras, las exportaciones del sector automotor subieron 1.42 por ciento y las del resto del ramo fabril 2.34 por ciento.

Las ventas al extranjero de bienes agropecuarios disminuyeron 0.04 por ciento mensual, en tanto el componente de extractivas aumentó 17.47 por ciento, con lo que se repuso de la caída de enero.

Por el contrario, las ventas de bienes petroleros se dispararon 11.59 por ciento mensual en febrero, de la mano del petróleo crudo.

Así, en el mes de referencia, el total de las exportaciones alcanzó 38 mil 410 millones de dólares, 3.36 por ciento más que en el mismo lapso de 2018, una vez ajustadas las cifras por estacionalidad.

México registró importaciones totales por 38 mil 797 millones de dólares durante el segundo mes de 2019, 1.54 por ciento menos en relación con enero debido a los declives tanto en compras petroleras al exterior, de 3.99 por ciento, como las no petroleras, de 1.26 por ciento.

Por tipo de bien, el valor de las compras al exterior con la mayor caída fue el de bienes de capital, con 3.67 por ciento, tras aumentar 8.29 por ciento durante enero del presente año.

Las importaciones de bienes de uso intermedio descendieron 1.37 por ciento y las de bienes de consumo, 0.94 por ciento.

En este último caso, las compras de bienes petroleros cayeron 4.08 por ciento y las no petroleras presentaron una variación de 0.16 por ciento.