Retrasa Gobierno su gasto

Ciudad de México— De enero a agosto de 2019 el gasto total del sector público fue inferior en 232 mil 100 millones de pesos, respecto a lo programado para el periodo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este resultado proviene de un menor gasto programable de 164 mil millones de pesos y de la parte no programable, que se quedó 67 mil 500 millones de pesos por debajo de lo previsto, detalló la dependencia en el informe mensual de finanzas y deuda pública.

El gasto programable es aquel destinado a proveer bienes y servicios a la población, así como programas sociales y los recursos que las dependencias gubernamentales requieren para operar, por lo que el Gobierno tiene mayor control de su ejecución.

El gasto no programable corresponde al pago de obligaciones.

En total, el gasto neto del sector público fue de 3 billones 648 mil millones de pesos.

A julio el retraso en el gasto sumó 197 mil 800 millones, por lo que el resultado de agosto profundiza el rezago en la ejecución de los recursos.

En su comparación respecto a los primeros ocho meses del año pasado, el total de erogaciones registró una disminución real de 4 por ciento.

Por su parte, en el pereiodo los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron inferiores al programa en 89 mil millones de pesos, al sumar 3 billones 479 mil millones de pesos.

“La desviación respecto al programa se explica por ingresos petroleros inferiores en 145.8 mil millones de pesos, debido principalmente a una menor plataforma de producción y volumen de ventas internas de Pemex y menores ingresos de la CFE en 10.8 mil millones de pesos”, explicó la institución.

Además se han presentado menores ingresos tributarios en 52.1 mil millones de pesos respecto al programa, debido principalmente a una menor recaudación del IVA neto. Esta caída se compensó por ingresos no tributarios superiores a lo previsto por 102.2 mil millones de pesos y por ingresos de las entidades de control presupuestario directo (IMSS e Issste) mayores en 17.3 mil millones de pesos, afirma.

En su comparación anual, el total de ingresos del sector público se ubicó 2.1 por ciento real por debajo de los obtenido en igual lapso del año anterior.