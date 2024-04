Retrasa a inversiones falta de energía verde

Monterrey, México.- La incertidumbre sobre el suministro de electricidad limpia es un "cuello de botella" para concretar inversiones, y por ello muchas de ellas se quedan sólo como anuncios de nuevos proyectos, advirtió Guillermo García Alcocer, ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"Esto lo está viviendo Querétaro; lo está viviendo San Luis Potosí, lo está viviendo el campeón en anuncios de nuevos proyectos, que es Nuevo León, y lo están viviendo todos los estados que son polos naturales de nuevos proyectos", expuso el actual director de Planeación y Evaluación del Desempeño del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

"Gran parte del nearshoring son (sólo) anuncios, porque cuando los inversionistas preguntan sobre energía limpia, les contestamos que ahí vamos".

Estimó que México necesita 3.5 megawatts adicionales por año en forma inercial, es decir, sin considerar la demanda que viene por el nearshoring.

"Pero si queremos atraer inversiones del nearshoring, necesitamos un gigawatt más de electricidad cada año y eso implica también aumentar la inversión, de 5 mil millones de dólares a 6 mil millones de dólares", sostuvo.

Refirió que en energía limpia, México tendría que estar hoy alcanzando un 35 por ciento del total, pero se ha quedado en un 20 por ciento.

Indicó que la CFE está por incorporar seis plantas de ciclos combinados, que utilizan gas natural, pero tampoco es suficiente.

"Eso suma 4.3 gigawatts, por lo que toda la inversión del sexenio alcanza sólo para satisfacer el aumento de un año de la demanda que se está dando", indicó.

"Y las seis plantas están ubicadas en zonas que no están comunicadas entre sí, son islas eléctricas las que CFE está construyendo, en Veracruz, en Baja California Sur, en Sonora, y en Yucatán, que al día de hoy no están funcionando y no sabemos su nivel de avance".

En líneas de transmisión, estimó que la CFE requiere invertir entre 5 mil y 6 mil millones de dólares anuales, pero en todo el sexenio la empresa eléctrica apenas destinó 900 millones.

Recordó que el Gobierno federal anunció estímulos fiscales en algunas zonas geográficas de México, pero no lo ha logrado.

"¿Cuántas inversiones de nearshoring se han generado a partir de los estímulos fiscales?... Son 0.00. No va por el lado fiscal; qué bueno que haya intención del Gobierno de otorgar incentivos, pero el tema real para atraer proyectos es la energía, que esté disponible, que sea limpia y a buen precio", sentenció.