Retendrán IVA a subcontratistas

De aprobarse el paquete fiscal 2020, a partir del 1 de enero las personas físicas y morales que reciban servicios de una empresa de subcontratación (‘outsourcing’), serán obligadas a retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA), explica Aldo Arenivas, director del área de contabilidad de Key Firm.

Lo anterior significaría que la empresa de subcontratación deberá emitir comprobante fiscal a maquiladoras y otras compañías que contraten sus servicios, quienes tendrán que hacer la retención del impuesto para enterar a la autoridad fiscal.

“Esa retención no se hace actualmente, la autoridad tiene algunos meses trabajando en estos esquemas, que entre otras cosas contempla la eliminación de algunas reglas de carácter general para quitar algunas obligaciones y simplificar los procesos”, dijo.

Arenivas explicó que la autoridad considera a estas empresas de ‘outsourcing’ hasta cierto punto como esquemas agresivos y que pueden ser utilizados para la evasión, por lo que se busca es mantenerlas reguladas.

“El mayor temor que tienen muchas empresas es que aumente el costo del servicio de ‘outsourcing’ con estas nuevas disposiciones a partir del año que entra. Sin embargo, las sanciones son específicas para quien no cumpla con las regulaciones y van desde la cancelación de sellos digitales, hasta multas económicas”, comentó.

Agregó que las sanciones económicas son de montos variables, pues dependerá de la gravedad de las faltas, sin embargo, pudieran ir desde los 3 mil hasta más de 30 mil pesos, todas encaminadas a que las empresas no sean recurrentes.

Entre las recomendaciones, destacó la importancia de que los contribuyentes se mantengan al tanto de los cambios que se avizoran en próximos meses como una medida de precaución para el empresariado.



[email protected]