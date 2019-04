Retendrá fisco impuestos a 'ubers'

Ciudad de México– A partir de esta semana, los conductores de empresas como Uber, Uber Eats o Rappi podrán pagar sus impuestos mediante una retención fiscal.

Anteriormente los conductores eran responsables de pagar sus impuestos de manera individual como prestadores de servicios y podían afiliarse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Ahora, según la miscelánea fiscal publicada el 30 de noviembre pasado, estas empresas podrán retener de 3 a 9 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA de la comisión que ganan sus conductores para hacer válido el pago de impuestos de los mismos.

Este cambio no será necesariamente positivo para los conductores que pagaban impuesto bajo el RIF, analizó Jorge Ayax Cabello, auditor financiero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Serán las plataformas las que decidan cómo se pagan los impuestos de los conductores. Aquéllos que pagaban menos mediante el RIF tendrán un perjuicio, comentó.

Los conductores podrán tener el incentivo para trabajar en plataformas que no les cobren impuestos, lo que incentivará a las plataformas a no gravar a sus usuarios, dijo.