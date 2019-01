Resurgen temores de inversores de Pemex

Nueva York— Los bonos de Pemex cayeron ante la preocupación de los inversionistas de que México no logrará evitar que la compañía petrolera más endeudada del mundo pierda su estado de grado de inversión.

Los bonos en dólares con vencimiento en el 2027 se dirigieron hacia su mayor declive en tres semanas, elevando los rendimientos en hasta 14 puntos básicos, a 6.95 por ciento este martes, ya que la administración de Andrés Manuel López Obrador se retractó de ofrecer nuevos fondos a la petrolera, prefiriendo en cambio proponer 3 mil 500 millones de dólares en recortes de impuestos.

"El mercado estaba buscando una inyección de capital, pero eso no se mencionó", dijo Esther Law, una administradora de dinero de Amundi Asset Management en Londres. "El mercado estaba decepcionado".

Pemex ha visto caer constantemente la producción de crudo desde un pico en el 2004, mientras acumulaba una deuda de 107 mil millones de dólares. Ahora es el mayor prestatario de cualquiera de las compañías y países en el índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate, superando incluso a Arabia Saudita.

Además de todo eso, López Obrador ha suspendido un programa para abrir el sector petrolero de México a la inversión extranjera.

"Existe un riesgo significativo de que el crédito vaya por debajo del grado de inversión", dijo Shamaila Khan, administradora de fondos de AllianceBernstein en Nueva York. "Es uno de los emisores más grandes en EM con cerca de 100 mil millones de dólares de bonos pendientes, por lo que podría llevar a una venta forzada significativa".

A principios de este mes, Pemex anunció una potencial inyección de capital en algún momento de este año. Hubo una expectativa generalizada que condujo al anuncio del lunes de que se depositarían más fondos.

Los recortes de impuestos fueron una buena noticia, pero el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que Pemex lo anunciaría, según la analista de Bank of America Merrill Lynch, Anne Milne.

"Esperamos que se haga un anuncio adicional en un futuro cercano", señaló Milne. "Creemos que estas medidas son muy positivas, pero no lo suficiente como para compensar el gran flujo de efectivo negativo de Pemex y la disminución de la producción".