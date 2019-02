Resurge Toys 'R' Us

Estados Unidos— La veterana juguetera Toys 'R' Us, que el año pasado quebró y cerró más de 700 locales en Estados Unidos, vuelve a operar en ese país y además abrirá nuevas tiendas en Asia y Europa bajo una nueva firma matriz llamada Tru Kids.

Tru Kids, establecida en enero, indicó en un comunicado que su sede estará en Nueva Jersey y que su equipo ejecutivo lo forman antiguos empleados de la juguetera, comenzando por el presidente y principal ejecutivo, Richard Barry.

Barry, ex jefe comercial global de Toys 'R' Us, señaló en la nota que "pese a los esfuerzos sin precedentes para capturar la cuota de mercado en Estados Unidos" que dejó la juguetera esta Navidad, hay una "enorme demanda por la experiencia de confianza" que ésta ofrecía.

"Tenemos una oportunidad única de escribir el siguiente capítulo de Toys 'R' Us lanzando una experiencia minorista multicanal y repensada para nuestras queridas marcas aquí en Estados Unidos", dijo en referencia a otros nombres gestionados por Tru Kids, como Babies 'R' Us y Geoffrey.

Tru Kids sigue los pasos de Green Swan, la sociedad de inversión que compró Toys 'R' Us Iberia y opera las tiendas de la juguetera en España y Portugal, y los de otras firmas en diferentes mercados, a las que considera "socias globales".

En la nota, señaló que, a través de sus socias, está lista para "abrir 70 tiendas este año en Asia, India y Europa, y desarrollar nuevas plataformas de comercio electrónico en mercados clave".

Barry destacó que la compañía está centrada en recuperar Toys 'R' Us y Babies 'R' Us de una manera "completamente nueva y repensada para que Estados Unidos no tenga que atravesar otra época navideña sin estas queridas marcas".

La juguetera fundada hace 70 años mantiene su "poder de marca" y en el 2018 facturó 3 mil millones de dólares desde 900 tiendas y plataformas electrónicas distribuidas en 30 países, mientras que hoy sigue teniendo la "lealtad" de 9.5 millones de seguidores en las redes sociales, según Tru Kids.

Anunció que próximamente dará más información sobre su estrategia de negocio en Estados Unidos, en cuya sede de Nueva Jersey empleará a ex trabajadores de la empresa, y añadió que tiene oficinas en Hong Kong y Shenzhen (China).

Además de Richard Barry, el cuadro directivo de Tru Kids cuenta con Matthew Finigan como jefe financiero y Yehuda Shmidman, que fue máximo ejecutivo de Wave Hill y Sequential Brands, como vicepresidente.