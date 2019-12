Resulta mejor crédito de autos con armadoras

Los préstamos para adquirir un auto son en promedio más baratos en las armadoras que los ofrecidos por los bancos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Los datos reflejan que en el sistema de armadoras el interés promedio es de 13.4 por ciento y el de los bancos 13.6.

De hecho firmas como Ford tuvieron tasas de 11.4 y General Motors (GM) 12.2, bastante por debajo del promedio general.

De acuerdo con el documento de Indicadores Básicos de Crédito Automotriz que publicó ayer Banxico y que muestra los datos hasta el mes de abril del 2019, el financiamiento bancario representó el 13.8% de la cartera total de préstamos.

Entre abril de 2018 y abril de 2019 el saldo del crédito automotriz en nuestro país se elevó a una tasa real anual de 10.4%, la más alta entre los créditos al consumo.

Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A. C. (AMDA) y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A. C. (AMIA) indican que las ventas totales de vehículos ligeros nuevos entre enero y abril de 2019 fueron de 430 mil 118 unidades, cifra 3.9% menor a la registrada en el mismo período del 2018.

En ese mismo lapso, la AMDA reportó que el 68.2% de los vehículos ligeros se vendieron a crédito; los bancos participaron con el 32.8% de los préstamos, las financieras con el 63.4% y los autofinanciamientos con el 3.8%.

Banxico reveló que la cartera total de créditos automotrices otorgados por instituciones financieras reguladas a abril de 2019 estuvo conformada por 2.2 millones de créditos, con un saldo total de 291.7 mil millones de pesos.

La tasa de interés promedio para la cartera comparable de créditos automotrices otorgados entre mayo de 2018 y abril de 2019 fue de 13.6%. Dicho grupo estuvo constituido por 619 mil 246 préstamos, con un saldo de 115.1 mil millones de pesos.

El 90% del saldo de los créditos otorgados por instituciones asociadas a armadoras se otorgó con tasas entre 0.3 y 18.5%, mientras que el 90% del saldo de los financiamientos de la banca tradicional fue colocado a tasas entre 10.7 y 15.2%.

Asimismo, se destacó que la tasa aumentó para montos superiores de los 150 mil pesos, sin embargo, se presentó una disminución para los financiamientos mayores a los 250 mil pesos.

En ese sentido, los créditos de más de 250 mil pesos significaron el 38.1% del saldo, pero apenas el 23.8% del número de créditos; en contraste, los créditos de hasta 150 mil pesos representaron el 12.5% del saldo y el 23.9% del número de créditos.

Las instituciones que registraron la tasa más baja fueron Ford Credit (11.4%), BBVA (12.1%) y GM Financial (12.2 %). Por otra parte, NR Finance México, GM Financial y BBVA concentraron el 56% del saldo y el 60.3% del número de créditos.

Los créditos con plazo menor o igual a 3 años mostraron una tasa 3.9 puntos porcentuales más baja que los créditos con planes de 5 años o más.

El 64.4% del saldo se otorgó a plazo de 4 años o más y sólo el 16.8% del saldo se otorgó a plazos menores a 3 años.





