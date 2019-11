‘Requiere país seguridad para inversión’

Monterrey– Uno de los aspectos que requiere México para atraer inversión es la seguridad, afirmó José Antonio Fernández, presidente ejecutivo del consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa).

“Tenemos que tener un culto por la seguridad en este país, que tampoco hemos visto, y me preocupa, porque si queremos atraer inversión pues tenemos que demostrar que aquí las cosas son seguras”, indicó, en su participación en el Encuentro Empresarial 2019 de Coparmex .

Fernández mencionó que después de los años 70, la inseguridad “ha escalado de una manera terrible”.

“Y la peor noticia de esto es que no creo que se vaya acabar (la inseguridad), no se va acabar solo”, apuntó.

Reconoció la labor de las fuerzas armadas en el país y señaló que se requieren autoridades competentes y bien educadas para combatir la inseguridad.

Participó en el panel “Educación de calidad, movilidad social y formación ciudadana”, en donde resaltó que se debe tener un culto por la educación, que es el eje más importante del país.