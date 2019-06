Reprueba ITC amenaza arancelaria de EU

La directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), Arancha González, expuso este viernes su descontento con la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles a productos mexicanos como castigo al flujo migratorio.

"Repudio las medidas comerciales de carácter unilateral en las que se utiliza el comercio internacional como arma arrojadiza para resolver cuestiones supranacionales como en este caso la inmigración ilegal", aseveró en un mensaje a medios en Ciudad de México.

Las declaraciones surgen después de que Trump anunciara el jueves aplicar aranceles de 5 por ciento a partir del 10 de junio y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25 por ciento si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte.

González, quien dirige este centro asociado a la Organización Mundial de Comercio (OMC), consideró que las medidas comerciales no serán útiles para resolver la inmigración ilegal.

"Las medidas comerciales son impuestos que pagan los ciudadanos.

"Hago un llamado al diálogo y a la cooperación para resolver las cuestiones comerciales, que las hay, y también resolver las cuestiones de migración, que también las hay", expuso.

González recordó que en caso de que las reuniones que sostendrían las partes diplomáticas de ambos países no diesen resultado, todo país que piense que se han vulnerado las reglas de comercio internacional puede acudir a la OMC.

"Si México estima que esta medida vulnera las reglas (...) tiene a la organización a su disposición", aseguró.