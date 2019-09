Representa petróleo 5% de exportaciones

El petróleo representó apenas el 5.05 por ciento del total de las exportaciones mexicanas en el mes de agosto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al respecto, la economista Erika Donjuan Callejo explicó que no es bueno depender de un recurso volátil como ése.

De acuerdo con lo emitido por la entidad estadística, las exportaciones totales ascendieron a 40 mil 430 millones de dólares en el mes en cuestión, de los cuales, 38 mil 486 fueron no petroleras y sólo mil 944 de petróleo.

Cabe señalar que durante todo el 2018 las exportaciones petroleras representaron el 6.78 por ciento de todo lo que el país vendió al mundo. Es decir, de 450 mil 685 millones, las ligadas al energético fueron de 30 mil 601 millones de dólares.

Explicó Donjuan que si bien los energéticos son clave para el desarrollo económico de cualquier país, por la naturaleza de producción de los hidrocarburos (petróleo y gas) estos son recursos finitos y costosos por búsqueda de reservas, perforación, etcétera.

Los precios y suministros del petróleo son muy volátiles y pegan muy fuerte a nuestra economía cuando caen (no podemos ni debemos depender de estos ingresos), dijo.

Por razones de economía y medioambiente es mejor enfocarse en las energías renovables.

Además no hay que olvidar que los principales compradores de petróleo (como Estados Unidos) tienen tiempo trabajando en consolidar su independencia energética de países como México.



[email protected]