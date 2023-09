Renovará la IA las profesiones

Ciudad de México.- En una década, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) provocará cambios sustanciales en las profesiones tradicionales que actualmente se conocen.

"Yo no hablaría de destrucción de empleo, sí hablaría DE que los empleos tradicionales como los conocemos hoy se van a reorientar para usar intensivamente la tecnología, la preocupación que debemos tener es cómo acompañamos a las actividades sociales para que se dé una recapacitación.

PUBLICIDAD

"Creo que de aquí a 10 años veremos cambios sustanciales con la Inteligencia Artificial", afirmó Mario Chao, CEO de NTT DATA México.

Ejemplificó que en la agricultura ya se pueden usar drones con un software que identifique cuándo iniciará una plaga, lo que protege a los cultivos.

Otro ejemplo es en la manufactura, donde se puede utilizar la IA para replicar una fábrica en digital.

Con esta copia se puede entrenar a los trabajadores para identificar elementos de alta peligrosidad en los equipos que tienen que manipular.

La Inteligencia Artificial también se puede usar de forma combinada con el metaverso para entrenar a los trabajadores en entornos de alto riesgo.

De esta forma, contarán con un entrenamiento antes de subirse a un avión o instalación de energía eólica.

Otro campo donde se aplica la IA es en el ramo médico.

"La visualización y el reconocimiento de imágenes médicas nunca van a sustituir al médico, sin embargo, pueden ser de mucha ayuda para mejorar la productividad y hacer análisis de imágenes que antes por el déficit de determinados especialistas no se estaba haciendo.

"En ese caso, no sustituiría al especialista y no le quita trabajo a nadie, al revés, vamos a ser capaces de hacer una lectura de determinados elementos de imagen médica que hasta ahora no teníamos capacidad", ejemplificó Chao.

Por su parte, Carlos Bueso, director de Experis México, una división de Manpower, indicó que un primer paso para entender a la IA como una herramienta de trabajo es romper el mito de que viene a suplir las capacidades humanas de las personas.

Dijo que se debe ver como un facilitador de tareas que puede apoyar diversos procesos, pero que requiere de la intervención humana.

"Para los próximos dos años, las empresas en México señalan que el reentrenamiento de habilidades técnicas y humanas será un proceso donde consideran implementar IA, por lo que es necesario empezar con capacitación y sensibilización al uso de la herramientas tecnológicas desde ahora para no acrecentar la brecha de habilidades en los colaboradores" explicó.