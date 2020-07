Reinventan negocios para sobrevivir

Cortesía / Geles antibacteriales manufacturados por Martha Vargas

De vender champú, desodorantes, cremas y jabones artesanales, Martha Vargas Natural Healthcare amplió el catálogo de productos que ofrece al incluir geles antibacteriales y cubrebocas.

A diferencia de otros negocios que no lograron sobrevivir a la cuarentena, Martha Vargas, propietaria, mencionó que sus ingresos se incrementaron cuando comenzó a elaborar este tipo de insumos que sirven para protegerse del Covid-19.

También recurrió a las entregas a domicilio debido a que los 12 negocios donde se vendían sus artículos se vieron obligados a cerrar desde marzo.

“Cuando pasó todo esto de los cierres, yo me quedé como ‘¿y ahora qué?’, porque en muchas (tiendas) nos pidieron que retiráramos los productos porque se echan a perder, pero Dios es tan bueno que en toda la cuarentena a mí no me ha faltado el trabajo”, expresó.

“Tengo amigas que rentábamos espacios juntas en estas tiendas, pero tuvieron que sacar sus productos porque ya no les alcanzó ni para la renta”, lamentó.

Platicó que cuando hubo escasez de gel antibacterial y cubrebocas en la ciudad, decidió elaborarlos para protegerse a ella y su familia, sin embargo, otras personas también comenzaron a pedírselos.

Hubo un momento en el que hacía 70 litros de gel cada cuatro días, aunque después sus ingresos se normalizaron cuando surgieron más negocios a hacer lo mismo.

“La pandemia sí fue como una sacudida para que uno se pusiera las pilas, pero los malos momentos son para sacar algo mejor”, expresó.

Las empresas que no están haciendo cambios van a tener dificultades para sobrevivir, comento Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte A.C. (Denac).

Recalcó que, aunque existen dificultades, las crisis de este tipo generan también oportunidades y la pandemia fue aprovechada por algunas personas para reinventarse e implementar ideas innovadoras en sus negocios, cambiar de giro o hacer mejoras.

“Hay que buscar con los clientes las nuevas necesidades que tienen, una opción es modificar los productos que se ofrecen, mientras que hay otros negocios que fueron más drásticos y cambiaron de giro, el caso muy concreto es con los de insumos del cuidado de la salud”, apuntó Núñez.

Resaltó que los eventos de este tipo ayudan también para darse cuenta de las ineficiencias que se tienen y resolverlas.

“Quizá las ventas estarán bajas, pero hay que optimizar recursos para mantenerse en competencia”, expresó.

