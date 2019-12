Regresaría CFE a generación ‘sucia’

Ciudad de México— El uso masivo de combustóleo para generar electricidad podría ser retomado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2020 si consigue un precio atractivo del energético.

Héctor López Villarreal, Coordinador Corporativo de la CFE, confirmó que será una alternativa una vez que entre en vigor una norma ambiental internacional que detonaría una baja considerable en los precios en México.

“Y sí, si nos lo venden barato lo vamos a utilizar, o sea, nosotros también vamos en función del costo del kilowatt-hora que ofrecemos al mercado.

“Recordemos que el Mercado Eléctrico Nacional (sic) está sujeto a esas reglas y que definitivamente quien ofrece el menor precio es el que entra primero ¿verdad?”, puntualizó.

A partir del 1 de enero de 2020 entra en vigor una norma de la Organización Marítima Internacional que establece que las embarcaciones no usen combustible con un nivel mayor de 0.5 por ciento de azufre, con lo que bajaría el precio del combustóleo –esperan llegue a niveles del precio del gas natural, entre 3 y 4 dólares por millón de BTU–.

Esto significa que Pemex no podrá vender al mundo el combustóleo que obtiene de sus procesos de refinación al exceder el nivel de azufre y este subproducto tampoco tiene mercado, por lo que la alternativa es venderlo a la CFE para generación.

Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, comentó que esto tendrían implicaciones, sobre todo de tipo ambiental.

“Bueno, definitivamente de que lo contemplamos, está contemplado, eso no tenemos duda y lo podemos utilizar sin ningún problema en todas aquellos que hemos hecho el cambio a gas”, señaló el funcionario.

Hace una semana la CFE lanzó la convocatoria para la licitación de una central a combustóleo en Baja California.

“Para Pemex es encontrar un comprador cautivo que por política comprará todo el stock de combustóleo al precio que determine la política energética nacional. Y para la CFE podrían representar ahorros si el precio del combustóleo es más barato por el azufre, pero es una fuente más contaminante, con efectos en la salud y afecta los compromisos hacia una transición energética y el uso de las fuentes renovables”, explicó Sánchez.

Rodrigo Palacios, integrante de Plataforma México, Clima y Energía (PMCE) comentó que Pemex incluso podría tener que pagar para que se consuma el combustóleo en caso de que haya demasiada oferta, ya que la desulfuración no es una alternativa para México por los costos que implica.

Asimismo, debe contemplar el costo de llevar combustóleo a centrales donde ya se abastecen de gas o que están por entrar en operación, como las nuevas centrales de ciclo combinado que se tienen en proceso de licitación.