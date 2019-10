‘Reforzarán capacidad de auditorías del SAT

Ciudad de México— El coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la minuta del Senado de la República que sanciona la facturación falsa y a las empresas “fantasma”, que se aprobó ayer martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, va dirigida a quienes se organizan y planean defraudar al fisco.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que el monto de la defraudación fiscal a través de la emisión de facturas falsas y empresas “fantasma” alcanza los 250 mil millones de pesos anuales.

“La prisión preventiva oficiosa va para aquellos que se organizan y planean defraudar al fisco, es decir, empresas que no tienen empleados, que el representante legal no se localiza o tiene un domicilio falso y se dedican exclusivamente a defraudar al fisco, eso será delincuencia organizada y, además, un delito de seguridad nacional”, indicó.

El líder parlamentario explicó que cuando se trate de un error en la contabilidad de un contribuyente o empresa, no se considerará un delito que amerite prisión, pero tendrá que demostrar que realmente fue un error.

“Si una empresa comete un error, y es una empresa que tiene empleados, que contrata servicios, que tiene una actividad productiva, habrá una auditoría del SAT y tendrá la oportunidad de defenderse”, comentó.

Subrayó que estas reformas reforzarán la capacidad de acción del SAT, ya que tendrá la posibilidad de realizar auditorías para determinar si hay alguna irregularidad y amerita una acción penal, donde se respetará el derecho de audiencia del contribuyente de defenderse.

“Si el SAT considera que se configura un delito, presenta a la Procuraduría Fiscal sus conclusiones; ésta hace una evaluación y muestra una querella en la FGR, la cual evaluará si hay delito y después quedará a consideración de los jueces”, señaló.

Rechazó que estas reformas sean violatorias de derechos humanos y resaltó que no podrá haber margen de discreción o de persecución con alguna otra intención que la de combatir la defraudación fiscal.