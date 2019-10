Reforma Fiscal 2020

Irremediablemente este espacio semanal debe dedicarse a lo aprobado la semana pasada por parte de la Cámara de Diputados con 300 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, respecto de la Reforma Fiscal para 2020.





Mucho se ha dicho, gremios empresariales han manifestado su descontento, pero la realidad legislativa será otra para este año venidero. Si bien, se matizaron algunos rubros de esta reforma fiscal, en general la dureza en las modificaciones pondrá muy nervioso a los inversionistas para años venideros.





Entre las modificaciones aprobadas se encuentra en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el eliminar la retención que se proponía para ventas por catálogo creando un esquema simplificado para que los vendedores paguen impuestos; se amplía el plazo para que las plataformas digitales puedan cumplir con sus nuevas obligaciones (junio de 2020); y en el próximo ejercicio se podrán emitir comprobantes simplificados.





En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aprobó el impuesto a las plataformas digitales que operen en México gravando sus servicios al 16%; los servicios de publicidad y almacenamiento de datos no serán clasificados como servicios digitales; y para la subcontratación o outsourcing, la retención de IVA será del 6%.





En cuanto al Código Fiscal de la Federación (CFF) las principales modificaciones aprobadas es que se suprime el artículo 90 Bis, que imponía multas para los concesionarios de alguna red pública de telecomunicaciones que no cumplan con bloquear la conexión a las plataformas digitales; Se matiza la cancelación de sellos digitales otorgando un procedimiento sumario otorgando más oportunidad para desvirtuar las irregularidades; y no hay que olvidar la obligación de los asesores de reportar al SAT las estrategias de los clientes. Lo aprobado eliminó el registro ante las autoridades, pero se estableció que revelar los secretos de los clientes no será una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión.





En cuanto al IEPS, la principal modificación es el aumento a los cigarros y refrescos. Hoy la tasa de cigarros es de $0.35 pesos por cigarro, para aumentarla a $0.4980 pesos por cigarro, es decir, quedar en total $9.96 pesos por cajetilla. En refrescos, el impuesto actual es de $1.17 pesos por litro de refresco, lo aprobado se aumenta a $1.2705 pesos por litro.

Bajo este escenario, casi ya es una realidad la reforma fiscal 2020, que podrá ser muy criticada, pero la realidad es que se ha demostrado el poder legislativo que hoy cuenta el partido en el poder, para que cualquier propuesta sea aprobada.