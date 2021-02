Refleja deficiencia de Comisión: empresarios

Omar Morales / El Diario de Juárez

Chihuahua— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, Francisco Santini Ramos, consideró ayer que el megaapagón ocurrido a nivel estatal y en gran parte del Norte del país refleja una deficiencia total de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una necesidad primordial de modernizarse a fin de evitar en un futuro estos acontecimientos.

Lamentó que las versiones del incidente fueron tan distintas y no hubiera rápidamente una oficial, lo que generaba mucha especulación y desinformación, un desacierto de las autoridades federales en este tema.

“Nos dimos cuenta de que sin energía eléctrica no se puede hacer nada. Tenemos que exigir al Gobierno federal una compañía de electricidad que no solamente produzca, sino que sea eficiente. Ya es momento de abrir el mercado a nuevas opciones, abrir de nuevo a energías renovables. No depender al 100 por ciento del combustible tradicional”, comentó el empresario chihuahuense.

Reflexionó que gran parte de la industria de la manufactura al no poder iniciar el día, decidió mandar a las personas a su casa, principalmente el primer turno, que representa grandes pérdidas.

Enfatizó que se requiere una empresa fuerte, por lo que hay que modernizar todo el sistema y es responsabilidad del Gobierno federal trabajar en esto, así como hacer un llamado a los diputados federales para que regrese el debate de las energías renovables y alternativas.

jnunez@diarioch.com.mx