Reducción de jornada laboral elevaría 20% costos a empresas: IP

Chihuahua- La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales implicaría un incremento del 20% en los costos laborales para las empresas, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares.

El líder empresarial expuso que de aprobarse la iniciativa restaría competitividad al país e inhibiría la atracción de inversiones, “pues al momento de ver el tema impositivo, las regulaciones, no da con un crecimiento del país nulo”, dijo.

Aclaró que si bien se apoya el mejorar las condiciones de los colaboradores, se debe ver por el corazón de la empresa, que, si deja de latir, impactaría a todos.

Expuso que el sector estará atento al desarrollo del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reducción de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral y en su momento se buscará a los legisladores federales por Chihuahua para exponerles los retos que enfrentan las empresas.

Por su parte, Salvador Carrejo Orozco, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que la Comisión Laboral de la oficina nacional participó en un foro en donde se analizaron las experiencias de otros países que han implementado este tipo de medidas y formará parte de la actividad del Parlamento Abierto que iniciará el 16 de octubre y cuyas conclusiones se darán a conocer el 21 de noviembre.

Apuntó que el compromiso de Coparmex siempre ha estado en el sentido de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no solamente en términos del ingreso, no obstante, dijo, la postura del organismo patronal es que el momento no es oportuno para implementar este tipo de medidas.

“Sí creemos que tenemos que ser prudentes como país en la implementación de estas medidas”, dijo.

Agregó que es importante que se generen también iniciativas para mejorar las condiciones de las empresas, que son las generadoras de riqueza.

Se necesita, ahondó, que tanto el Gobierno Federal como legisladores tengan en su agenda el crear programas de apoyo, políticas económicas que promuevan la productividad y competitividad de las empresas para que éstas a su vez las puedan traducir en mejorar las condiciones de los colaboradores.