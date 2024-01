Reditúa a empresas estar fuera de la BMV

Ciudad de México.- Estar fuera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) parece ser más redituable para algunas empresas.

En los últimos seis años, 13 compañías han salido del mercado accionario, es decir, 9 por ciento del total.

Entre las más grandes se encuentran Aeroméxico, Lala, Bachoco, Ienova, Banco Santander, Monex, Citigroup y Benavides. En el mismo periodo no ha habido ninguna Oferta Pública Inicial (OPI).

Vitro ha sido la empresa más reciente en dar señales de desinterés en el mercado bursátil local, al migrar la mayor parte de su capital a un fondo privado en Luxemburgo y dejar solo el listado del capital correspondiente a su negocio químico, el de menor relevancia para la compañía.

Claudio del Valle, director de Administración y Finanzas de Vitro, dijo hace una semana que esa migración de capital no era un desliste del mercado bursátil mexicano.

"No es un desliste, es un proyecto que busca darle a algunos negocios de Vitro su potencial de crecimiento", indicó.

Aunque admitió las ventajas de mover parte su capital fuera de la Bolsa.

Sostuvo que, para la compañía, que hoy obtiene 70 por ciento de sus ingresos del exterior, hay mercados que funcionan más eficientemente que otros para atraer capital.

"Esos (los mercados como Luxemburgo) son los mercados a los que nuestros competidores tienen acceso y nuestra visión es que si queremos competir a nivel global tenemos que tener acceso a esos mismos mercados", indicó.

Según analistas y directivos consultados, la falta de dinamismo en el mercado accionario nacional, la carencia de un mayor número de inversionistas de a pie y el peso de algunos empresarios para mantener el control de sus compañías han provocado esas salidas.

Además, quienes se han deslistado argumentan que el mercado no reconoce el valor de la empresa y sus acciones cotizan con precios muy baratos.

"Es común que se mencione que no hay profundidad necesaria, que es lo que le da volumen al mercado, y eso genera que algunas de las empresas que se listan terminen olvidadas y subvaluadas", afirmó Ariel Méndez, analista de CIBanco.

Insistió en que, si bien la falta de una buena valuación es el principal factor para que empresas decidan deslistarse, en México hay una cultura empresarial en la que se prefiere mantener el control de los accionistas originales y la privacidad.

"Las empresas consideran que existen otras fuentes de financiamiento con menos riesgo y menos costo y cuando una empresa está en complicaciones esos costos pueden ser altos, por eso deciden salirse del mercado", manifestó Méndez.

Grupo Lala inició su proceso de desliste a finales de 2021. La empresa de lácteos entró en octubre de 2013 a un precio de 43.77 pesos de 2022, pero cuando salió de la BMV sus acciones se cotizaban en 12.80 pesos, una baja de 70.76 por ciento.

Jacobo Rodríguez, director de Roga Capital, coincidió en la fragilidad del mercado bursátil mexicano, en el que muy pocas personas invierten y la mayor parte de los grandes inversionistas institucionales se sienten atraídos por las grandes emisoras, lo que genera que cada vez menos empresas se sientan atraídas por volverse públicas localmente.

"El problema está en las empresas que no son tan grandes, son las que se están complicando más, porque no les ves una expectativa de que puedan tener crecimiento acelerado en sus ingresos, en sus utilidades y por eso los inversionistas no voltean a ver este tipo de empresas", afirmó.

Rodríguez señaló que los inversionistas buscan oportunidades de inversión que les puedan generar una buena rentabilidad y dado que México es un mercado muy pequeño, en el que no abundan los sectores innovadores, no resulta atractivo como otros más desarrollados.

"Aquí vemos empresas tradicionales y esto de alguna manera no despierta el apetito de inversionistas, ni locales ni internacionales.

Mientras no haya sectores con actividades que sean más innovadoras, más disruptivas, el mercado mexicano se va a seguir comportando de la misma manera", abundó.