Recuperó OpenAI su CEO. ¿Ahora qué sucederá?

Nueva York, Estados Unidos.- Sam Altman ha vuelto al timón de OpenAI, días después de que el consejo lo destituyera abruptamente. Casi todo lo demás aún está en proceso de cambio.

El acuerdo concretado el martes por la noche para restaurar a Altman como director ejecutivo está muy lejos del objetivo final que él quería lograr de cara a un fin de semana de intensas negociaciones. Había cabildeado por un grupo de directores completamente nuevo -construido sobre las cenizas de los directores que lo despidieron- y quería volver a formar parte del consejo, reportan personas familiarizadas con el asunto.

En lugar de ello, Altman no pertenecerá al consejo reconfigurado y uno de los directores que lo despidió todavía está allí.

El martes por la noche, la compañía anunció un nuevo consejo inicial compuesto por Bret Taylor, ex co director ejecutivo de Salesforce; Larry Summers, ex Secretario del Tesoro; y Adam D'Angelo, director ejecutivo de Quora y el único remanente del consejo anterior.

Mientras la empresa debate su futuro, esto es lo que está en juego para los actores clave.

Sam Altman

La máxima victoria de Altman fue presionar con éxito a la junta directiva para que lo reinstaurara como director ejecutivo.

Se reincorporará a OpenAI con el apoyo público de Microsoft, su mayor patrocinador corporativo, y el apoyo de la mayoría de los empleados, que han visto dispararse el valor de sus acciones durante el año pasado.

Tres de los cuatro directores del consejo que lo despidieron han partido, y Altman y los nuevos directores pueden tener una oportunidad de cambiar el consejo y la estructura de gobierno de OpenAI para protegerlo de una repetición de lo que sucedió el viernes.

Pero Altman también está en una posición más débil de lo que esperaba mientras negociaba su posible regreso. Su bando creía haber llegado a un acuerdo tentativo el domingo para traerlo de regreso al consejo directivo -así como restaurarlo como director ejecutivo- dijeron personas familiarizadas con el asunto. Pero el trato se vino abajo el domingo por la noche y el consejo nombró un nuevo director ejecutivo interino, obligando a Altman a regresar a la mesa de negociaciones. Terminó por firmar un acuerdo que no lo incluía en la junta directiva, limitando su influencia.

El consejo anterior, menos Ilya Sutskever

El objetivo del antiguo consejo de reemplazar a Altman finalmente fracasó después de que no lograron ganarse a los empleados, quienes estaban enojados por la forma en que se comunicó la decisión y dijeron que habían perdido la confianza en el consejo. Para el lunes, uno de los cuatro directores iniciales que despidieron a Altman cambió de bando.

Aún así, los tres miembros restantes del consejo negociaron concesiones clave que les darán influencia sobre OpenAI. Durante el fin de semana, exigieron representación en el nuevo consejo y solicitaron una investigación independiente completa de la conducta de Altman, dijeron las personas. Ambas condiciones se cumplieron en el acuerdo alcanzado el martes por la noche.

El consejo directivo anterior también aprobó a dos miembros independientes de la junta -Taylor y Summers- quienes espera que actúen como directores imparciales y mantengan a Altman bajo control, dijeron personas enteradas. Vía D'Angelo, probablemente tendrán una voz para abogar por su visión de la empresa, que ha puesto un énfasis estricto en la seguridad por encima de las ganancias.

Microsoft

Como mayor respaldo financiero y beneficiario de su tecnología de OpenAI, Microsoft tenía mucho que perder en medio del caos y la incertidumbre de los últimos días. La empresa invirtió 13 mil millones de dólares, pero no tenía un lugar en el consejo directivo y sabía que el consejo sin fines de lucro podría acabar con su inversión en aras de proteger la misión de OpenAI.

En su lugar, el gigante tecnológico depositó su fe en la estrecha relación entre Altman y Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, y Kevin Scott, su director de tecnología. Pero a medida que el consejo directivo de OpenAI se deshizo de miembros en el año pasado -críticamente Reid Hoffman, que también es un director en Microsoft- se redujo el contingente leal a Altman. A Microsoft le tomó completamente por sorpresa cuando fue depuesto.

Aún no está claro si Microsoft terminará ocupando un puesto en el consejo directivo dentro de la nueva estructura. Si obtiene uno, potencialmente un rol de observador del consejo, Nadella obtendría la visibilidad a la gobernanza de OpenAI que carecía.

Inversionistas de capital riesgo

Con los años, empresas de riesgo de Silicon Valley como Thrive Capital y Khosla Ventures han invertido en OpenAI comprando acciones de los empleados. (La empresa ha dependido en gran medida de Microsoft para obtener capital externo). Al igual que Microsoft, estos inversionistas no tenían voz y voto en la gobernanza de OpenAI -dejándolos a merced de un consejo que no tenía obligación de actuar en su interés financiero.

El despido de Altman congeló un acuerdo con inversionistas para comprar acciones a una valuación de 86 mil millones de dólares. Incluso abrió la posibilidad de que el valor de esas acciones se desplomara, dado que la empresa bien podría haber colapsado si los empleados cumplieran sus amenazas de renunciar. Durante el fin de semana, los inversionistas apoyaron a Altman y presionaron para que fuera reinstituido.

Los inversionistas quieren que OpenAI se convierta en una corporación administrada por un consejo financieramente alineado con sus accionistas, dijeron. Eso los liberaría del consejo sin fines de lucro, que no actúa en nombre de los accionistas y también ha instituido límites a las ganancias para los inversionistas.

Empleados

El regreso de Altman fue muy popular entre los empleados. Durante el fin de semana, más del 95 por ciento de ellos firmaron una carta diciendo que renunciarían si él no regresaba.

Cuando fue fundada, en el 2015, la empresa cortejó a ingenieros de otras empresas tecnológicas con salarios altos y la promesa de enriquecerse enormemente con las acciones de la empresa.

Muchos preferían permanecer en OpenAI antes que en Microsoft, al que Altman planeaba unirse a principios de esta semana antes de ser reinstalado como CEO.

También tenían incentivos financieros para "reunificar" OpenAI. Los empleados que pretendían vender sus acciones a capitalistas de riesgo estaban al borde de una enorme ganancia. Esa venta de acciones habría triplicado el valor de OpenAI en menos de un año, pero se pausó tras el despido de Altman. Ahora, los inversionistas están optimistas de que el trato se llevará a cabo.

Edición del artículo original