Recula Trump en recorte de impuestos

Ciudad de México— El presidente Donald Trump dijo ayer miércoles que no busca alguna forma de recortes de impuestos, una declaración que mete reversa a las emitidas el martes, destacó el diario The Wall Street Journal.

Ayer Trump indicó que “no estoy buscando un recorte de impuestos ahora”. Agregó que no buscaba reducir los impuestos a las ganancias de capital mediante indexar esas ganancias a la inflación. indicando que de hacerlo beneficiaria a las familias más ricas.

Ayer en comentarios a periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca, Trump indicó que estaba estudiando la posibilidad de recortar los impuestos aplicados a los salarios, después de que las alarmas sobre una posible recesión económica en el país se encendieran la semana pasada.

Trump también explicó que su Gobierno está estudiando modificar los impuestos sobre las ganancias de capital, aunque advirtió que aún no se ha decidido nada al respecto.