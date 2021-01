Recortan pronóstico de recuperación

Agencia Reforma / Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México

Ciudad de México— La expectativa de recuperación de la actividad económica para 2021 de BBVA México fue recortada de 3.7 a 3.2 por ciento debido a las nuevas medidas de contingencia en el área metropolitana de Ciudad de México.

A pesar de que se veía una reactivación económica al cierre de 2020, se prevé una caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2021 de 0.8 por ciento, respecto al último trimestre de 2020, afirmó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

“El consumo que se había venido recuperando a partir de finales de noviembre y principios de diciembre ha disminuido debido a las nuevas medidas de confinamiento en Ciudad de México y Estado de México.

Esto nos hace prever que el cuarto trimestre del año tendrá un menor dinamismo que el tercero y que el primero de 2021 empezará con un menor dinamismo”, dijo.

De igual forma, comentó que el proceso de vacunación de México ha sido lento a pesar de haber logrado compras de la vacuna de manera anticipada, lo que puede afectar las previsiones de recuperación de la economía.

“Nuestros pronósticos los corregimos por las nuevas medidas de encierro del área metropolitana de la Ciudad de México. Estos pronósticos se construían con el supuesto de que íbamos a tener una gran proporción de la población vacunada hacia el tercer trimestre.

Si se retrasa y no se logra acelerar ese ritmo de vacunación, ese pronóstico no será evidente. Si para el tercer trimestre no tenemos ese nivel importante de inoculación de la población, se va a crecer menos del 3 por ciento”, afirmó Serrano.

El lado positivo para la economía mexicana provendrá por la llegada de Joe Biden a la Presidencia de EU, lo que generará mayor comercio e inversión, según BBVA.

Crecerá banca 5%

en 2021: Fitch

La banca mexicana podría tener un crecimiento de 5 por ciento nominal en 2021 por un retomado avance del crédito al consumo, que es el portafolio más rentable, y el mantenimiento de los créditos empresariales, estimó Alejandro Tapia, director senior del sector bancario en México de Fitch Ratings.

También anticipó que las entidades financieras no bancarias presenten mayores niveles de morosidad y castigos en el primer semestre de 2021. (Con información de Charlene Domínguez)