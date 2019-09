Recomiendan llevar en equipo negocios pequeños

Para que un negocio crezca o se fortalezca, las empresas se deben componer de un equipo y no de una persona que haga absolutamente todo.

De acuerdo con el economista Juan Eleuterio Muñoz, los propietarios de ellos deben aprender a delegar tareas para que el negocio mantenga un ritmo de trabajo estable.

Sin embargo, el experto comentó que es difícil hacerlo en un inicio, pues no siempre se cuenta con los recursos necesarios para contratar el personal requerido.

Agregó que esto a su vez de debe a la falta de apoyos como créditos, pues operar con recursos limitados hace que los emprendedores se vuelvan “todólogos”.

“La falta de financiamiento y de apoyos económicos para iniciar un negocio hace que al final del día el emprendedor haga todos los pasos él mismo”, dijo.

“Por ejemplo, si va a poner una panadería, pues necesita un panadero, un demostrador y un contador, pero si no tiene dinero, solamente contrata una persona que la hace de panadero y él la hace de todólogo”, agregó.

El experto dio a conocer que en México el 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas fracasa en menos de dos años por la falta de planeación previa y de análisis de negocios.

Dijo que aunque los emprendedores deben seguir una serie de pasos como un estudio de mercado, uno de costos, uno financiero y uno de mercadotecnia, muchos de ellos se los saltan y eso los lleva a cerrar al poco tiempo de iniciar operaciones.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018, el 92 por ciento de las Mipymes no tiene acceso al financiamiento bancario y 84.7 por ciento no capacita a sus empleados, pues asegura que las habilidades que poseen son suficientes para realizar adecuadamente sus actividades.



[email protected]