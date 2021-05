Reclaman premio de lotería más grande en la historia de Maryland

El billete único ganador se vendió a principios de este año en una pequeña tienda en la ciudad de Lonaconing, en el oeste de Maryland. Pero durante cuatro meses, los ganadores no se habían presentado para reclamar el premio de 731.1 millones de dólares, el más grande en la historia de la lotería del estado, publicó The Washington Post.

El miércoles, los funcionarios de la lotería de Maryland dijeron: "La espera ha terminado". Un grupo de personas se acercó para reclamar el premio mayor de Powerball.

El boleto ganador se vendió el 20 de enero en Coney Market en el condado de Alleghany, y la noticia de que los ganadores eran lugareños difundió la emoción en la pequeña ciudad. Coney Market recibió 100 mil dólares por vender el boleto ganador del premio mayor.

Los números ganadores fueron 40, 53, 60, 68, 69 y Powerball 22. El ganador del premio mayor acertó los seis números.

Los funcionarios de la lotería dijeron ayer en un comunicado que uno de los ganadores les dijo que había revisado el boleto “alrededor de media docena de veces” y no se lo creyó. Ese ganador, que había comprado el boleto sencillo "Quick-Pick" para el sorteo de Powerball el 20 de enero, dijo: "Esto no puede ser correcto. Me voy a trabajar."

Los miembros del Power Pack dijeron a los funcionarios de la lotería que "no tienen planes de cambiar su estilo de vida", según un comunicado. Los ganadores también dijeron que "les gustaría invertir el dinero para cuidar de sus familias y tener un impacto positivo en sus comunidades para las generaciones venideras".

Carole Gentry, portavoz de la Lotería de Maryland, dijo que los ganadores les dijeron a los funcionarios que "no quieren que sus familiares y amigos lo sepan".