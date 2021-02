Reclaman a bancos cuentas no autorizadas

Tomada de internet

Por cargos no reconocidos, cobros no autorizados y solicitud de créditos no realizadas por el usuario, entre otras operaciones fraudulentas, clientes reclamaron en 9 meses de 2020 un total de 14 mil 633 millones de pesos a bancos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que de enero a septiembre del año pasado se presentaron 3 millones 443 mil quejas por posibles fraudes en operaciones bancarias.

Érika Villagómez, delgada local de la Condusef, explicó que entre las estafas más comunes están las llamadas de personas que se hacen pasar por instituciones financieras para solicitar al cuentahabiente información personal y confidencial con la que supuestamente pretenden aclarar cargos no reconocidos o disposiciones en cajero.

“El usuario da la información y ahí es donde aprovechan para hacer este tipo de fraudes o solicitar créditos”, explicó.

En el caso de Ciudad Juárez, Banorte y Santander tienen el mayor número de denuncias, mientras que a nivel nacional se agregaron otros como Citibanamex, BBVA México y BanCoppel.

El reporte de la Condusef detalla que las reclamaciones por posible fraude representan 72 por ciento del total que tuvieron los bancos de enero a septiembre del año pasado, las cuales alcanzaron los 4 millones 764 mil.

Del universo reclamado por la causa antes señalada, los bancos han abonado a los usuarios poco más de 5 mil millones de pesos, equivalente a 34.2 por ciento.

Para todo el sector financiero se alcanzaron 5 millones 081 mil quejas, por un monto total de 47 mil 716 millones de pesos.

En el sector asegurador el número de querellas suma 55 mil 185 en el mismo período.

Las aseguradoras con el mayor número de señalamientos fueron Citibanamex con 11 mil 492, Grupo Nacional Provincial con 8 mil 930 reclamaciones y Patrimonial Inbursa con 7 mil 622 denuncias.

En su actualización del buró de entidades financieras, el organismo detalló que las cifras no son comparables con ejercicios anteriores, principalmente por el impacto en la operación normal de la Condusef a causa de la pandemia.

