Reclama IP poco presupuesto para obras

El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE) exigirá cuentas al Gobierno municipal y al estatal debido a la inconformidad con el presupuesto destinado para obra pública durante este año.

“Vamos a hacer un recuento del presupuesto del estado de Chihuahua y del presupuesto municipal porque no estamos de acuerdo con lo que nos están presentando como presupuesto para invertir en Ciudad Juárez, nos parece injusto el trato que se le da por parte de Gobierno del Estado a la ciudad más importante del estado y que genera mayor número de recursos”, mencionó Nora Elena Yu Hernández, presidenta del CCE.

Los líderes de las Cámaras empresariales de esta ciudad sostuvieron ayer la primera reunión de este 2024, y el principal tema que abordaron fue que la mayoría de las obras proyectadas para esta ciudad durante el año que acaba de iniciar, son con presupuesto del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo.

“El hecho de que nos presenten un presupuesto de la JMAS y del Fideicomiso de los Puentes, lo único que estamos diciendo es ‘pues si ese dinero es de los juarenses’, los propios juarenses somos los que generamos ese dinero, así es que no nos vengan con el cuento de que son obras del Gobierno del Estado; no, no son obras del Gobierno del Estado, son obras sí de entes de Gobierno del Estado, pero generadas por dinero de los juarenses”, enfatizó.

El primer punto será analizar ambos presupuestos de manera pormenorizada, para que, al exigir a ambos gobiernos, se tenga en claro de dónde provienen los recursos.

“Gobierno municipal le echa la culpa al Estado, Gobierno del Estado al Gobierno federal, y finalmente ninguno hace lo que les corresponde. Juárez es una desgracia lo que tiene de infraestructura, eso de que duras 40 minutos para llegar de un lado a otro es una barbaridad”, señaló.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx