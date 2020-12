Rechaza Pensiones falta de atención en hospitales

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante reclamos de derechohabientes que aseguran no haber sido atendidos en las clínicas donde Pensiones Civiles del Estado (PCE) mantiene convenios de colaboración, ésta rechazó la situación asegurando que mantiene buena relación con los hospitales y unidades médicas con las que existe algún acuerdo.

Jorge Mena Eng, director de PCE en la Zona Norte, explicó que los adeudos que la institución mantiene con el Centro Médico de Especialidades (CME), Hospital General (HG) y Clínica Lourdes no han provocado un “rompimiento” para dejar de atender a los derechohabientes que así lo requieran.

“En Juárez sólo en esos tres hospitales tenemos convenio, y no hemos tenido ningún problema, pues incluso estamos en pláticas para hacer la renovación de los mismos. Hay ocasiones en las que el CME no tiene cupo y es cuando se manda a la persona a otra unidad, sobre todo si se detecta algún caso de Covid”, comentó.

“Sabemos que en la ciudad de Chihuahua sí hay problemas más graves, parece que allá hay dos hospitales que han señalado conflictos con el pago, pero aquí en Juárez no tenemos una situación similar, al contrario, hemos podido llegar a acuerdos con las clínicas para ver la posibilidad de ampliar los convenios”, agregó.

De acuerdo con el funcionario, el monto que PCE en la Zona Norte adeuda al CME asciende a 3 millones de pesos, mientras que la cifra a pagar al resto de los hospitales “es mucho menor”, señaló.

“Con el Centro Médico estamos cerrando cuenta con ellos, mientras que en las otras dos clínicas, las cifras son mucho menores, sin embargo, en estos momentos los esfuerzos están puestos en el CME, ya que es quien nos puede brindar cualquier tipo cirugía para los derechohabientes, por lo que hemos tenido la precaución de estar pendientes de cada una de las cuentas de los hospitales”, indicó.

Mena Eng afirmó que otro problema por el que algún paciente pudiera no ser atendido, es por falta de trámites administrativos, ya sea porque la persona no completó el proceso de alta ante PCE u algún otro papeleo no realizado “por descuido o desidia”.

“Aquí lo importante es que en conjunto podamos buscar una solución, pero reitero que PCE no ha tenido ningún conflicto con los hospitales en convenio”, enfatizó.

Esta semana, maestros en la ciudad de Chihuahua reportaron que clínicas como Ángeles y Muguerza, no estaban recibiendo a derechohabientes de Pensiones, debido a los adeudos que la institución mantenía con los hospitales, lo que desató también la preocupación de algunos pacientes en Ciudad Juárez.

