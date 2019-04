Rechaza EU nuevo acuerdo para tomate

Ciudad de México— Estados Unidos decidió no negociar la última propuesta que los productores mexicanos hicieron para renovar el acuerdo de suspensión del tomate, confirmó el presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Óscar Woltman.

En el Departamento de Comercio de Estados Unidos se llevó una iniciativa "muy fuerte y agresiva" porque la industria mexicana cumplía con todos los requisitos solicitados para continuar con la exportación de la hortaliza, pero "ellos quisieron no negociarla", apuntó.

"El acuerdo que queríamos firmar el viernes no fue aceptado por la contraparte, lo rechazaron sin decirnos qué les gusta o no les gusta".

Por ello hasta ahora sigue sin haber un acuerdo que, desde 1996, frenó la investigación antidumping contra los envíos de tomate hacia el vecino país del norte.

Lo anterior reduce el tiempo para impedir que Estados Unidos salga del pacto y a partir del 7 de mayo se empiece a exigir el pago del arancel compensatorio de 17.56 por ciento a los importadores, advirtió.

"Ya no tenemos los 30 días de aviso para frenar eso y a partir del 7 de mayo estaremos pagando la cuota compensatoria. Si eso estar en crisis, estoy de acuerdo".

Pese a la negativa, indicó, los productores mexicanos insistirán hasta agotar todas las posibilidades para tener una resolución favorable con el apoyo del gobierno de México.

Por ello, adelantó que este martes se dará una conferencia de prensa con la titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, para dar un mensaje de las siguientes medidas a tomar ante la negativa del gobierno estadounidense.

A finales de marzo, Márquez Colín sostuvo una conversación telefónica con el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para analizar la relación comercial entre ambos países y le pidió dar solución al acuerdo de suspensión del tomate.