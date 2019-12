Rastreará Aeroméxico equipaje en tiempo real

Ciudad de México— A partir del próximo año, los pasajeros de Aeroméxico podrán rastrear su equipaje en todo momento, con lo que será la primera aerolínea mexicana en conseguirlo.

Esta opción se operará mediante un sistema de rastreo que permite que el viajero sepa, a través de la aplicación de la aerolínea, en qué punto se encuentra su equipaje, explicó Demetrio Acevedo, gerente general del Acuerdo de Colaboración Conjunta (JCA, por sus siglas en inglés) entre Aeroméxico y Delta.

"Eso ha facilitado y mejorado mucho el monitoreo de las maletas.

"Delta ya tiene esto; cuando el cliente va a abordar y su maleta está a bordo, recibe una notificación en su teléfono móvil diciendo que la maleta ya está a bordo y Aeroméxico va también a implementar eso", comentó Acevedo en entrevista.

De esa manera, el pasajero sabrá cuando su maleta ya esté en el avión, así como el momento en que haya sido bajada del mismo y en qué punto recogerlo.

Para ser rastreadas, las maletas deben tener una etiqueta con un código de barras, precisó.

Expuso que el objetivo es que eso contribuya a la homologación de procesos de ambas aerolíneas, como parte de la alianza que iniciaron en 2017.

Acevedo señaló que la aerolínea mexicana ofrecerá esta opción de rastreo en todos los vuelos que opera en el País.

Aunque no hay una fecha exacta de cuándo arrancará tal beneficio al pasajero, aseguró que ocurrirá el próximo año.

Actualmente Aeroméxico ya cuenta con el sistema de rastreo de equipaje, pero no es información que tenga su disposición en todo momento el pasajero.

Acerca de si las aerolíneas buscarían incrementar vuelos en determinados destinos, el gerente general comentó que, por ahora, el objetivo es que se mantenga el nivel de operaciones de manera similar a la actual.

Resaltó que hoy en día ambas aerolíneas operan mil 100 vuelos conjuntos a la semana.

Sin embargo, destacó que en México, Delta está muy enfocado en la Ciudad de México, pero también en otros mercados turísticos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, que son destinos atractivos para los viajeros estadounidenses.

Mientras que en Estados Unidos, los mercados de Nueva York y Los Ángeles son los más importantes, apuntó.

Cuestionado sobre si Aeroméxico y Delta han analizado la posibilidad de operar en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Acevedo dijo no tener información al respecto.